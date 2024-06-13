Конфликт между местными и ТЦК в Одесской области: видео

В Одесской области произошло столкновение местных женщин и сотрудников ТЦК. Фото: скриншот

В Сарате Одесской области жительницы заметили автомобили стражей порядка и военнослужащих, которые ехали для проведения мобилизационных мероприятий. Женщины просили показать соответствующее распоряжение и личные документы, а когда их не получили, стали на защиту своего села.



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Детали инцидента

На видео видно только два авто — служебный полицейский и бус ТЦК. Заметив автомобили, местные жительницы вышли на дорогу и начали спрашивать, с какой целью они приехали. Женщинам ответил сотрудник полиции, отметивший, что проводятся мобилизационные мероприятия. Однако предоставить такой документ по требованию местных никто не смог.

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Женщины были недовольны таким ответом и пошли к бусику, за рулем которого сидел мужчина в военной форме. Ему задали те же вопросы, однако ни документов, ни распоряжения добиться местным не удалось. После этого женщины потребовали, чтобы военные покинули их село.

"Мы жители этого села. А вы чего ждете? Хотите, чтобы к вам с вилами пришли? Чего вы не сражаетесь? Уезжайте отсюда с Богом!" — кричали местные женщины.

Чтобы успокоить местных, к машине подошел мужчина в военной форме и сказал, что снимать бус нельзя. Однако женщины потребовали от него удостоверения, а затем вообще почувствовали перегар.

"А вы назвали себя? Назовитесь, пожалуйста и покажите документы. Назовитесь! От него пахнет перегаром!" — начали возмущаться женщины.

Военный этот факт отрицал и просто ушел подальше от местных жительниц. Чем сейчас закончился инцидент — неизвестно.

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