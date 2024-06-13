Конфлікт між місцевими та ТЦК на Одещині: відео

В Одеській області сталась сутичка місцевих жінок та співробітників ТЦК. Фото: скриншот

У Сараті Одеської області жительки помітили автомобілі правоохоронців та військовослужбовців, які їхали для проведення мобілізаційних заходів. Жінки просили показати відповідне розпорядження та особисті документи, а коли їх не отримали — стали на захист свого села.



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Деталі інциденту

На відео видно лише дві автівки — службову поліцейську та бусик ТЦК. Помітивши автомобілі, місцеві жительки вийшли на дорогу та почали питати, з якою ж метою вони приїхали. Жінкам відповів співробітник поліції, який зазначив, що проводяться мобілізаційні заходи. Однак надати такий документ на вимогу місцевих ніхто не зміг.

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"Машини ТЦК їдуть по оповіщенню — це розпорядок коменданта Білгород-Дністровської адміністрації", — відповіли поліцейські.

Жінки були невдоволені такою відповіддю та пішли до бусика, за кермом якого сидів чоловік у військовій формі. Йому поставили ті самі питання, однак ні документів, ні розпорядження домогтися місцевим не вдалось. Після цього жінки почали вимагати, аби військові покинули їхнє село.

"Ми жителі цього села. А ви чого чекаєте? Хочете, аби до вас із вилами прийшли? Чого ви не воюєте? Їжджайте звідси з Богом!" — кричали місцеві жінки.

Аби заспокоїти місцевих до машини підійшов чоловік у військовій формі та сказав, що знімати бус не можна. Однак жінки почали вимагати від нього посвідчення, а потім взагалі відчули перегар.

"А ви назвали себе? Назвіться, будь ласка та покажіть документи. Назвіться! Від нього тхне перегаром!"— почали обурюватись жінки.

Військовий цей факт заперечив та просто пішов подалі від місцевих мешканок. Чим наразі закінчився інцидент — невідомо.

Інші інциденти на Одещині

Ми писали, що одесити зафільмували, як четверо поліцейських заламали руки чоловікові, повалили його прямо на асфальт і намагались одягнути наручники. Інцидент стався на мобільному блокпості у Приморському районі міста.

Також ми повідомляли, що в Одесі в районі Аркадії сталася масова бійка між цивільними людьми та чоловіками у військовій формі. Ймовірно є постраждалі.

Пізніше в ТЦК Одеси спростували інформацію про участь їхніх представників у масовій бійці вчора в Аркадії. Там назвали повідомлення фейковим, мета якого — зрив комплектування ЗСУ.