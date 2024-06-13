Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Погрожували вилами — на Одещині жінки виступили проти ТЦК arrow

Погрожували вилами — на Одещині жінки виступили проти ТЦК

13 червня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Конфлікт між місцевими та ТЦК на Одещині: відео
В Одеській області сталась сутичка місцевих жінок та співробітників ТЦК. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Сараті Одеської області жительки помітили автомобілі правоохоронців та військовослужбовців, які їхали для проведення мобілізаційних заходів. Жінки просили показати відповідне розпорядження та особисті документи, а коли їх не отримали — стали на захист свого села.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

Деталі інциденту

На відео видно лише дві автівки — службову поліцейську та бусик ТЦК. Помітивши автомобілі, місцеві жительки вийшли на дорогу та почали питати, з якою ж метою вони приїхали. Жінкам відповів співробітник поліції, який зазначив, що проводяться мобілізаційні заходи. Однак надати такий документ на вимогу місцевих ніхто не зміг.

Читайте також:

"Машини ТЦК їдуть по оповіщенню — це розпорядок коменданта Білгород-Дністровської адміністрації", — відповіли поліцейські. 

Жінки були невдоволені такою відповіддю та пішли до бусика, за кермом якого сидів чоловік у військовій формі. Йому поставили ті самі питання, однак ні документів, ні розпорядження домогтися місцевим не вдалось. Після цього жінки почали вимагати, аби військові покинули їхнє село.

"Ми жителі цього села. А ви чого чекаєте? Хочете, аби до вас із вилами прийшли? Чого ви не воюєте? Їжджайте звідси з Богом!" — кричали місцеві жінки.

Аби заспокоїти місцевих до машини підійшов чоловік у військовій формі та сказав, що знімати бус не можна. Однак жінки почали вимагати від нього посвідчення, а потім взагалі відчули перегар.

"А ви назвали себе? Назвіться, будь ласка та покажіть документи. Назвіться! Від нього тхне перегаром!"— почали обурюватись жінки. 

Військовий цей факт заперечив та просто пішов подалі від місцевих мешканок. Чим наразі закінчився інцидент — невідомо. 

Інші інциденти на Одещині

Ми писали, що одесити зафільмували, як четверо поліцейських заламали руки чоловікові, повалили його прямо на асфальт і намагались одягнути наручники. Інцидент стався на мобільному блокпості у Приморському районі міста.

Також ми повідомляли, що в Одесі в районі Аркадії сталася масова бійка між цивільними людьми та чоловіками у військовій формі. Ймовірно є постраждалі. 

Пізніше в ТЦК Одеси спростували інформацію про участь їхніх представників у масовій бійці вчора в Аркадії. Там назвали повідомлення фейковим, мета якого — зрив комплектування ЗСУ.

військовий призов
скандал
мобілізація
ТЦК та СП
поліція
Одеса
конфлікт
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування