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Предприятия должны уведомить ТЦК об автомобилях и их водителях — сроки подачи информации

12 июня 2024 16:05
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бизнес должен подать списки транспортных средств в ТЦК – сроки
Автомобили на предприятии. Фото: trans.info
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Руководители предприятий, учреждений и организаций предоставляют ежегодно до 20 июня территориальным центрам комплектования и социальной поддержки информацию о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии. Также необходимо предоставить информацию и о водителях.

Об этом говорится в приложении к положению о военно-транспортной обязанности.

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Информация о транспортных средствах и водителях

Согласно положению о военно-транспортной обязанности, каждая организация и предприятие должны ежегодно передавать в ТЦК и СП данные регистрации транспортных средств. Кроме того, руководителям необходимо предоставить информацию и о водителях, работающих на этом транспорте.

"Также информация о наличии водных транспортных средств и их техническом состоянии подается по форме и в порядке, установленном Минобороны вместе с Мининфраструктуры. Правда, пока такой акт не был обнародован", — отмечается в законе.

Игнорировать такой закон, не предоставлять достоверную информацию о регистрации транспортных средств и их водителей нельзя, так как это повлечет административную ответственность для руководителя организации или предприятия. За такое нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений в размере от 34 000 до 59 500 гривен.

Напомним, ранее политик заявил, что двух месяцев вполне достаточно, чтобы обновить учетные данные могли все военнообязанные украинцы. Это можно сделать через приложение "Резерв+", которое сейчас работает стабильно.

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50 процентов.

бизнес
ТЦК и СП
авто
мобилизация
грузовики
бронирование
госрегистрация

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