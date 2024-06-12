Бізнес повинен подати списки транспортних засобів у ТЦК - строки

Автомобілі на підприємстві. Фото: trans.info

Керівники підприємств, установ та організацій подають щороку до 20 червня територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан. Також необхідно надати інформацію і про водіїв.

Про це йдеться у додатку до положення про військово-транспортний обов'язок.

Читайте також:

Інформація щодо транспортних засобів та водіїв

Згідно з положенням про військово-транспортний обов'язок, кожна організація та підприємство повинні щорічно передавати в ТЦК та СП дані щодо реєстрації транспортних засобів. Крім того, керівникам необхідно надати інформацію і про водіїв, які працюють на цьому транспорті.

"Також інформація про наявність водних транспортних засобів та їх технічний стан подається за формою та у порядку, що встановлені Міноборони разом з Мінінфраструктури. Щоправда, наразі такий акт не був оприлюднений", — зазначається в законі.

Ігнорувати такий закон чи не надавати достовірну інформацію щодо реєстрації транспортних засобів та їх водіїв не можна, оскільки це потягне за собою адміністративну відповідальність для керівника організації чи підприємства. За таке порушення передбачено штраф для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань у розмірі від 34 000 до 59 500 гривень.

Нагадаємо, раніше політик заявив, що двох місяців цілком достатньо, аби оновити облікові дані змогли усі військовозобов'язані українці. Це можна зробити через додаток "Резерв+", який зараз працює стабільно.

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не всі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 відсотків.