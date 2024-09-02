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Подписал "не подумав" и проигнорировал повестку — как суд наказал мужчину

2 сентября 2024 22:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Ровенской судили мужчину, который подписал "не подумав" и проигнорировал боевую повестку
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Дубенский горрайонный суд Ровенской области вынес приговор мужчине, уклонившемуся от мобилизации. Его осудили к трьом годам заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре отмечено, что зимой 2023 года мужчина был признан годным для службы, а 13 декабря получил повестку, согласно которой он должен был прибыть в пункт сбора. Однако в день мобилизации он не явился.

На судебном заседании мужчина объяснил, что подписал повестку "не подумав" и отметил, что сейчас проживает с гражданской женой и ухаживает за тремя ее детьми. Он выразил готовность служить только в тыловой части, которую мог выбрать самостоятельно.

Решение суда

Судья признал мужчину виновным за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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