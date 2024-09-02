На Рівненщині судили чоловіка, який підписав "не подумавши" та проігнорував бойову повістку

Підписав "не подумавши" та проігнорував повістку — як суд покарав чоловіка
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У вироку зазначено, що взимку 2023 року чоловік був визнаний придатним для служби, а 13 грудня отримав повістку, відповідно до якої він повинен був прибути до пункту збору. Проте у день мобілізації він не з’явився.
На судовому засіданні чоловік пояснив, що підписав повістку "не подумавши" та зазначив, що нині проживає з цивільною дружиною і доглядає за трьома її дітьми. Він висловив готовність служити тільки в тиловій частині, яку міг би вибрати самостійно.
Рішення суду
Суддя визнав чоловіка винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.
Читайте Новини.LIVE!