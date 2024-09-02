На Рівненщині судили чоловіка, який підписав "не подумавши" та проігнорував бойову повістку

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку зазначено, що взимку 2023 року чоловік був визнаний придатним для служби, а 13 грудня отримав повістку, відповідно до якої він повинен був прибути до пункту збору. Проте у день мобілізації він не з’явився.

На судовому засіданні чоловік пояснив, що підписав повістку "не подумавши" та зазначив, що нині проживає з цивільною дружиною і доглядає за трьома її дітьми. Він висловив готовність служити тільки в тиловій частині, яку міг би вибрати самостійно.

Рішення суду

Суддя визнав чоловіка винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.