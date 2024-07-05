Мобилизация в Украине — что ждет мужчин в июле

Сотрудники ТЦК вручают повестки. Иллюстративное фото: Закарпатский ОТЦК и СП

В Украине проходит всеобщая мобилизация и введено военное положение. Именно поэтому мужчин призывного возраста могут останавливать на улицах для проверки их документов.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в ответе для военнообязанного на платформе B2B-consult.

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"Все зависит от того, были ли обновлены персональные данные через ТЦК и СП, ЦПАУ или "Резерв+", а также есть ли в наличии военно-учетный документ (действующий) у военнообязанного лица. В любом случае, при остановке в общественных местах представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы (ВОД), действительны ли они, а также соответствуют ли они данным/ведомостям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР)", — рассказала адвокат.

Если во время проверки обнаружено отсутствие военно-учетного документа или нет информации о взятии или исключении с военного учета, или найдено несоответствие между данными ВОД и ЕГРПУР, военнообязанному лицу будет вручена повестка для обновления учетных данных в ТЦК и СП.

Согласно подпункту 1 пункта 2 Заключительных и переходных положений Закона № 3633, граждане Украины, находящиеся на военном учете, должны в течение 60 дней с момента вступления в силу настоящего Закона обновить свой адрес проживания, контактные номера, электронные адреса и другие персональные данные:

если вы находитесь на территории Украины, вам следует обратиться лично в ТЦК или СП, где вы зарегистрированы военным комиссариатом, или по месту вашего проживания, или в ЦНАП, или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного или резервиста (при наличии).

в случае пребывания за границей, вам следует уведомить об этом официальный электронный адрес или официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК или СП по месту вашего военного учета, или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного или резервиста (при наличии).

"При этом следует отметить, что факт обновления персональных данных после 16.07.24 г. только исключает основание для привлечения лица к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Но не страхует от получения повестки, например для обновления уже военно-учетных данных (что включает также и прохождение ВЛК). Но это касается тех, кто находится в Украине", — добавила Бекало.

Военно-учетными документами являются:

личные данные по паспорту и идентификационному номеру;

уникальный идентификационный номер в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

информация об образовании (гражданском и военном);

специальность в военном разряде;

детали по месту работы или учебы;

регистровый и фактический адрес проживания;

контактные данные (телефон, электронная почта);

семейное положение и состав семьи (родители, супруга/супруг, дети);

медицинская информация о пригодности к военной службе, которая устанавливается через военно-врачебную комиссию.

"Любые действия представителей ТЦК и СП с полицейскими в общественных местах, на блок-постах или на границе, связанные с проверкой ВОД и/или вручением повесток в ТЦК и СП вероятнее всего будут считаться законными (в частности по судебной практике)", — заметила адвокат.

Согласно прогнозам юриста, после 18.07.2024 года:

тех, кто не обновил свои персональные данные, ожидает штраф и уведомление о необходимости обновления;

тех, кто уже обновил персональные данные, не ждет штраф, но нужно будет сдать медицинское освидетельствование.

Бекало рассказала, что должностные лица ТЦК и СП не имеют права применять физическое или психологическое давление, задерживать граждан силой и доставлять в ТЦК и СП, содержать их в помещении, а также отбирать личные вещи, документы, средства связи и другое, как это предусмотрено действующим законодательством.

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