Мобілізація в Україні — що чекає на чоловіків у липні

Працівники ТЦК вручають повістки. Ілюстративне фото: Закарпатський ОТЦК та СП

В Україні відбувається загальна мобілізація та запроваджено воєнний стан. Саме тому чоловіків призовного віку можуть зупиняти на вулицях для перевірки їхніх документів.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у відповіді для військовозобов'язаного на платформі B2B-consult.

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"Все залежить від того, чи були оновлені персональні дані через ТЦК та СП, ЦНАП або "Резерв+", а також чи є в наявності військово-обліковий документ (чинний) у військовозобов’язаної особи. У будь-якому випадку, при зупиненні в громадських місцях, представники ТЦК та СП або поліції мають право перевіряти військово-облікові документи (ВОД), чи вони є чинними, а також чи відповідають вони даним/відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР)", — розповіла адвокатка.

Якщо під час перевірки виявлено відсутність військово-облікового документа або немає інформації про взяття або виключення з військового обліку, або знайдена невідповідність між даними ВОД та ЄДРПВР, військовозобов'язаній особі буде вручена повістка для оновлення облікових даних в ТЦК та СП.

Згідно з підпунктом 1 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3633, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні протягом 60 днів з моменту набрання чинності цим Законом оновити свою адресу проживання, контактні номери, електронні адреси та інші персональні дані:

якщо ви перебуваєте на території України, вам слід звернутися особисто до ТЦК або СП, де ви зареєстровані військовим комісаріатом чи місцем вашого проживання, або до ЦНАПу, або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного або резервіста (за наявності).

у випадку перебування за кордоном, вам слід повідомити про це на офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону, які вказані на офіційному сайті ТЦК або СП за місцем вашого військового обліку, або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного або резервіста (за наявності).

"При цьому, слід зауважити, що факт оновлення персональних даних після 16.07.24 р. лише виключає підставу для притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Але, не страхує від отримання повістки, наприклад для оновлення вже військово-облікових даних (що включає також і проходження ВЛК). Але це стосується тих хто перебуває в Україні", — додала Бекало.

Військово-обліковими документами є:

особисті дані з паспорта та ідентифікаційний номер;

унікальний ідентифікаційний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

інформація про освіту (цивільну та військову);

спеціальність у військовому розряді;

деталі щодо місця роботи або навчання;

реєстрова та фактична адреса проживання;

контактні дані (телефон, електронна пошта);

сімейний стан та склад сім'ї (батьки, дружина/чоловік, діти);

медична інформація про придатність до військової служби, що встановлюється через військово-лікарську комісію.

"Будь-які дії представників ТЦК та СП з поліцейськими в громадських місцях, на блок-постах чи на кордоні, пов’язані із перевіркою ВОД та/або врученням повісток до ТЦК та СП ймовірніше за все будуть вважатися законними (зокрема за судовою практикою)", — зауважила адвокатка.

Згідно з прогнозами юристки, після 18.07.2024 року:

тих, хто не оновив свої персональні дані, чекає штраф і повідомлення про необхідність оновлення;

тих, хто вже оновив персональні дані, не чекає штраф, але треба буде пройти медичний огляд.

Бекало розповіла, що посадові особи ТЦК та СП не мають права застосовувати фізичний або психологічний тиск, затримувати громадян силою, та доставляти до ТЦК та СП, утримувати їх у приміщенні, а також відбирати особисті речі, документи, засоби зв'язку та інше, як це передбачено чинним законодавством.

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