Запрещено ли свободно передвигаться по Украине без разрешения ТЦК — решение суда

Военный проверяет документы у гражданина. Фото: УНИАН

Если нет доказательств, что военнообязанный менял место жительства во время мобилизации, то закон не запрещает свободно передвигаться по территории Украины. Законодательством установлен запрет на изменение места жительства без разрешения руководителя уполномоченного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не запрет на передвижение по стране.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Шевченковского районного суда Черновцов.

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Суть иска в суд

В Черновцах мужчина обратился в суд с иском к ТЦК об отмене постановления, из-за которого он был привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" и наложен штраф в размере 4 250 гривен.

В обжалуемом постановлении говорится, что 17 апреля 2024 года украинец выехал с места жительства без разрешения начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки, где военнообязанный состоит на воинском учете. Это якобы является нарушением требования части четвертой статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В этот же день он отказался от получения направления на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ст. 37, ч. 4 закона "О воинской обязанности и военной службе". Фото: скриншот

"Со своей стороны, мужчина отметил, что 17.04.2024 он был задержан неустановленными лицами в военной форме и принудительно доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где он содержался почти целый день. Каких-либо протоколов о его задержании не составляли. На момент задержания он болел, что подтверждается консультативным заключением семейного врача от 09.04.2024", — говорится в сообщении.

Известно, что в период с декабря по февраль мужчина проходил курс оздоровительных процедур с диагнозом "миофасциальный болевой синдром". В обжалуемом постановлении он написал, что не менял своего места жительства, а находился в Черновицкой области в связи с прохождением лечения и не нарушал законодательства.

Позиция ТЦК и СП



Представитель ТЦК и СП обратил внимание суда на второй абзац статьи третьей закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", где говорится о "праве гражданина Украины, а также иностранца и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине, свободно и беспрепятственно по собственному желанию передвигаться по территории Украины в любом направлении, любым способом, в любое время, за исключением ограничений, устанавливаемых законом".

Законом "О воинской обязанности и военной службе", а именно, ч. 4 ст. 37, определено, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.

Ведь логика работников ТЦК следующая: мужчина не имел с собой никаких документов, которые подтверждали бы его право на выезд с места жительства в период военного времени, поэтому его привлекли к ответственности.

Решение суда



Суд постановил, что законодательством не запрещено свободное передвигаться по территории Украины. Поэтому привлечение истца к ответственности является безосновательным.

"Суд считает, что истцу в любом случае необходимо было получить направление на ВВК, а не отказываться от его получения, а в дальнейшем, в случае нарушения его прав со стороны военнослужащих, обжаловать их действия в вышестоящем органе или в суде. Следовательно, суд иск удовлетворил частично, отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки в части привлечения к административной ответственности относительно выезда на лечение без разрешения руководителя ТЦК", — говорится в решении суда.

Напомним, штрафы за необновление военно-учетных данных касаются даже военнообязанных, которые обновили свои данные до 18 мая 2024 года. Только граждане, обновившие данные в период, определенный новым законом о мобилизации, не будут оштрафованы.

Также мы писали, что находящиеся на военном учете украинки тоже должны обновить свои данные до 16 июля. В первую очередь это касается медиков и фармацевтов.

Как сообщили в Минобороны Украины, после нового постановления Кабинета министров процесс выписки повесток ускорится. Теперь повестки можно формировать с помощью реестра "Оберег".