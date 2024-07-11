Чи заборонено вільно пересуватися Україною без дозволу ТЦК — рішення суду

Військовий перевіряє документи в громадянина. Фото: УНІАН

Якщо немає доказів, що військовозобов'язаний змінював місце проживання під час мобілізації, то закон не забороняє вільно пересуватися територією України. Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника уповноваженого територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а не заборону на пересування країною.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" із посиланням на рішення Шевченківського районного суду Чернівців.

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Суть позову до суду

У Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК про скасування постанови, через яку його було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та накладено штраф розміром 4 250 гривень.

В оскаржуваній постанові йдеться, що 17 квітня 2024 року українець виїхав з місця проживання без дозволу начальника територіального центру комплектування і соціальної підтримки, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Це нібито є порушенням вимоги частини четвертої статті 37 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Цього ж дня він відмовився від отримання направлення на проходження військово-лікарські комісії.

Ст. 37, ч. 4 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Фото: скриншот

"Зі свого боку, чоловік зазначив, що 17.04.2024 його було затримано невстановленими особами у військовій формі та примусово доправлено до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, де він утримувався майже цілий день. Будь-яких протоколів про його затримання не складали. На момент затримання він хворів, що підтверджується консультативним висновком сімейного лікаря від 09.04.2024", — ідеться в повідомленні.

Відомо, що в період з грудня по лютий чоловік проходив курс оздоровчих процедур з діагнозом "міофасціальний больовий синдром". В оскаржуваній постанові він написав, що не змінював свого місця проживання, а перебував у Чернівецькій області у зв'язку з проходженням лікування та не порушував законодавства.

Позиція ТЦК і СП

Представник ТЦК і СП звернув увагу суду на другий абзац статті третьої закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", де йдеться про "право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно і безперешкодно за власним бажанням пересуватися територією України в будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, що встановлюються законом".

Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", а саме, ч. 4 ст. 37, визначено, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.

Адже логіка працівників ТЦК наступна: чоловік не мав із собою жодних документів, які підтверджували б його право на виїзд із місця проживання в період воєнного часу, тому його притягнули до відповідальності.

Рішення суду

Суд постановив, що законодавством не заборонено вільне пересуватися територією України. Тому притягнення позивача до відповідальності є безпідставним.

"Суд вважає, що позивачеві в будь-якому разі необхідно було отримати направлення на ВЛК, а не відмовлятися від його отримання, а надалі, в разі порушення його прав з боку військовослужбовців, оскаржувати їхні дії у вищому за рангом органі або в суді... Відтак, суд позов задовольнив частково, скасував постанову територіального центру комплектування і соціальної підтримки у частині притягнення до адміністративної відповідальності щодо виїзду на лікування без дозволу керівника ТЦК", — ідеться в рішенні суду.

Нагадаємо, штрафи за неоновлення військово-облікових даних стосуються навіть тих військовозобов’язаних, які оновили свої дані до 18 травня 2024 року. Лише ті громадяни, які оновили дані у період, визначений новим законом про мобілізацію, не будуть оштрафовані.

Також ми писали, що українки, які перебувають на військовому обліку, теж мають оновити свої дані до 16 липня. Насамперед це стосується медиків та фармацевтів.

Як повідомили в Міноборони України, після нової постанови Кабінету міністрів процес виписування повісток пришвидшиться. Відтепер повістки можна формувати за допомогою реєстру "Оберіг".