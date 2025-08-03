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Главная arrow ТЦК та СП arrow Пенсионера избили в ТЦК, но суд его не поддержал — какая причина arrow

Пенсионера избили в ТЦК, но суд его не поддержал — какая причина

3 августа 2025 00:33
Виктория Козырь - редактор
В Черкасской области пенсионеру отказали в судебном рассмотрении дела об избиении представителями ТЦК
Момент "бусификации" военнообязанного. Иллюстративное фото: Кадр из видео
Виктория Козырь - редактор

Пенсионер, проживающий в Каневском районе Черкасской области, вместе с адвокатом обратился в апелляционный суд по приговору суда первой инстанции. Причиной стало задержание 65-летнего мужчины и избиение в ТЦК, но суд первой инстанции отказался рассмотреть дело.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как утверждают истец и его юрист, 65-летнего пенсионера ошибочно задержали представители ТЦК, ведь у мужчины не было документов, чтобы подтвердить свой возраст.

Вместо вызова полиции для установления личности, на место происшествия прибыла дополнительная группа сотрудников ТЦК и СП, которые начали применять физическое насилие в отношении истца, нанеся ему телесные повреждения. После этого он был насильно доставлен в здание ТЦК и СП, где удерживали до выяснения его личности и возраста.

По возвращении домой мужчина обратился в больницу с жалобами на сильную головную боль. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы, ушиб грудной клетки, травму шейного отдела позвоночника и другие повреждения.

Пенсионер обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении против него насилия сотрудниками ТЦК и СП. Однако, в силу ряда обстоятельств, связанных с состоянием его здоровья и попытками решить вопрос мирным путем, мужчина не смог своевременно обратиться в суд с обжалованием бездействия следователя.

Решение судов

Суд первой и апелляционной инстанций отказали в восстановлении процессуального срока на обжалование бездействия следователя, мотивируя это тем, что причины пропуска срока не являются уважительными согласно действующему законодательству Украины.

Суд обратил внимание на необходимость активного участия заявителя в судебном процессе и своевременного использования предоставленных ему процессуальных прав, учитывая также практику Европейского суда по правам человека.

Напомним, в Киеве ТЦК назначил мужчине штраф, который он оплатил, но обжаловал административную ответственность в суде. Однако ему не вернули средства.

Ранее в Хмельницкой области местный напал на работника ТЦК и сломал ему нос. Суд признал его виновным и назначил наказание.

суд Черкассы ТЦК и СП военнообязанные судебные решения бусификация
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