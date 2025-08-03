На Черкащині пенсіонеру відмовили у судовому розгляді справи про побиття представниками ТЦК

Момент "бусифікації" військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: Кадр з відео

Пенсіонер, що проживає у Канівському районі на Черкащині, разом з адвокатом звернувся до апеляційного суду щодо вироку суду першої інстанції. Причиною стало затримання 65-річного чоловіка та побиття в ТЦК, але суд першої інстанції відмовився розглянути справу.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стверджують позивач та його юрист, 65-річного пенсіонера помилково затримали представники ТЦК, адже чоловік не мав документів, щоб підтвердити свій вік.

Замість виклику поліції для встановлення особи, на місце події прибула додаткова група співробітників ТЦК та СП, які почали застосовувати фізичне насильство щодо позивача, завдавши йому тілесних ушкоджень. Після цього його було насильно доставлено до будівлі ТЦК та СП, де утримували до з'ясування його особи та віку.

Після повернення додому чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на сильний головний біль. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забійну рану голови, забій грудної клітки, травму шийного відділу хребта та інші ушкодження.

Пенсіонер звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення проти нього насильства співробітниками ТЦК та СП. Однак, через низку обставин, пов'язаних зі станом його здоров'я та спробами розв'язувати питання мирним шляхом, чоловік не зміг своєчасно звернутися до суду з оскарженням бездіяльності слідчого.

Рішення судів

Суд першої та апеляційної інстанцій відмовили в поновленні процесуального строку на оскарження бездіяльності слідчого, мотивуючи це тим, що причини пропуску строку не є поважними згідно з чинним законодавством України.

Суд звернув увагу на необхідність активної участі заявника у судовому процесі та своєчасного використання наданих йому процесуальних прав, враховуючи також практику Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, у Києві ТЦК призначив чоловіку штраф, який він сплатив, але оскаржив адміністративну відповідальність в суді. Однак йому не повернули кошти.

Раніше у Хмельницькій області місцевий напав на працівника ТЦК та зламав йому ніс. Суд визнав його винним та призначив покарання.