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Обновление данных для ФЛП — юрист объяснил, могут ли ТЦК блокировать счета

24 июля 2024 10:22
Василий Горенко - Редактор
Мобилизация в Украине - будут ли блокировать счета ФЛП за необновление данных
Человек в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК
Василий Горенко - Редактор

До 16 июля военнообязанные украинцы должны были обновить свои военно-учетные данные, в том числе и те, кто имеет открытый ФЛП. Если такие лица не соблюдали призывные требования, у ТЦК нет полномочий блокировать счета, однако они есть у других.

Об этом сообщил адвокат Богдан Янкив в комментарии LIGA.net.

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Адвокат рассказал, что по закону блокирование счетов ФЛПам, физлицам или бизнесу из-за нарушения мобилизационного закона не предусматривается. Однако если в результате нарушений возникает штраф, то тогда такая вероятность вполне реальна.

"Закон прямо не предусматривает блокирование счетов ни ФЛПам, ни физлицам, ни бизнесу из-за нарушения мобилизационного закона. Однако, если в результате нарушений возникает штраф, то он передается в Исполнительную службу, которая вам дает 10 дней срок на уплату штрафа и открывает исполнительное производство. Если вы в течение этих 10 дней не платите штраф, то в этом случае уже дальше вам накладывают аресты на все ваши счета: частные, ФЛП, или на автомобили, недвижимость и другие вещи, о которых есть информация в государственных реестрах", — пояснил Янкив.

В то же время он отметил, что после уплаты штрафа эти аресты снимаются и в дальнейшем можно без проблем пользоваться имуществом и счетами. По его словам, такие последствия могут быть и с другими штрафами: будь то нарушение правил дорожного или что-то другое.

"Это не какая-то уникальная ситуация именно с мобилизационными законами, а это типичная практика для любых штрафов, которые вы игнорируете и не платите", — отмечает юрист.

Напомним, недавно стало известно, что в Полтавской области начали выписывать штрафы военнообязанным, не обновившим свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.

Добавим, первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук заявил, что около шести миллионов украинских мужчин могут получить штрафы, поскольку не выполнили требование закона об обновлении данных. Проверить наличие исполнительного производства можно бесплатно с помощью онлайн-сервисов.

ФЛП штраф мобилизация военнообязанные банковские счета блокирование

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