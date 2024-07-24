Мобілізація в Україні - чи будуть блокувати рахунки ФОП за неоновлення даних

Чоловік у ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК

До 16 липня військовозобов'язані українці мали оновити свої військово-облікові дані, зокрема й ті, хто має відкритий ФОП. Якщо такі особи не дотримались призовних вимог, у ТЦК немає повноважень блокувати рахунки, однак вони є в інших.

Про це повідомив адвокат Богдан Янків у коментарі LIGA.net.

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Адвокат розповів, що згідно з законом, блокування рахунків ФОПам, фізособам чи бізнесу через порушення мобілізаційного закону не передбачається. Проте, якщо внаслідок порушень виникає штраф, то тоді така ймовірність цілком реальна.

"Закон прямо не передбачає блокування рахунків ні ФОПам, ні фізособам, ні бізнесу через порушення мобілізаційного закону. Проте, якщо внаслідок порушень виникає штраф, то він передається до Виконавчої служби, яка вам дає 10 днів строк на сплату штрафу і відкриває виконавче провадження. Якщо ви впродовж цих 10 днів не сплачуєте штраф, то в цьому випадку вже далі вам накладають арешти на всі ваші рахунки: приватні, ФОПа, або на автомобілі, нерухомість та інші речі, про які є інформація в державних реєстрах", — пояснив Янків.

Водночас він зазначив, що після сплати штрафу, ці арешти знімаються й надалі можна без проблем користуватися майном і рахунками. За його словами, такі наслідки можуть бути і з іншими штрафами: чи то порушення правил дорожнього, чи щось інше.

"Це не є якась унікальна ситуація саме з мобілізаційними законами, а це типова практика для будь-яких штрафів, які ви ігноруєте і не сплачуєте", — зазначає юрист.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Полтавській області почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. Однак, якщо ж громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.

Додамо, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук заявив, що близько шести мільйонів українських чоловіків можуть отримати штрафи, оскільки не виконали вимогу закону про оновлення даних. Перевірити наявність виконавчого провадження можна безплатно за допомогою онлайн-сервісів.