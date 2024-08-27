Что делать в случае незаконного содержания в ТЦК — юристы объяснили алгоритм действий

Задержание мужчин на улице. Фото: скриншот

Незаконное содержание в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и в каких случаях полиция имеет право удерживать военнообязанного. Юристы объяснили, какие права имеют работники ТЦК и военнообязанные.

Разъяснение по поводу действий военнообязанного в случае незаконного содержания в ТЦК и СП предоставили специалисты "Юридической сотни" изданию "Фокус".

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Задержание военнообязанного полицией

Сотрудники Национальной полиции Украины имеют право задержать военнообязанного за нарушение правил военного учета и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статьи 210 и 210-1 КУоАП соответственно).

Поводы для задержания:

когда в полицию обращается ТЦК о необходимости осуществить админзадержание в связи с совершением админправонарушения;

когда полиция при проверке документов обнаружила, что военно-учетный документ отсутствует или есть информация в реестрах и базах данных о розыске такого лица;

если орган охраны государственной границы обнаружил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения о подаче такого лица в розыск.

Незаконное содержание в ТЦК — алгоритм действий

Если военнообязанный считает, что его незаконно содержат в военкомате, он имеет право связаться с родственниками и обратиться за правовой помощью с просьбой предоставить безвозмездного адвоката.

В свою очередь адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и заявить о незаконном содержании своего клиента в ТЦК и СП. Следующий шаг — обращение в суд по территориальности.

Как пояснили юристы, родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже ночью.

"Для этого можно вызвать охрану, которая дежурит круглосуточно и попросит связать с начальником канцелярии. Тот обязан вызвать очередного следователя судью", — говорится в статье.

В дальнейшем адвокат должен подать жалобу о незаконном содержании под стражей.