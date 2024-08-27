Що робити у випадку незаконного утримання в ТЦК — юристи пояснили алгоритм дій

Затримання чоловіків на вулиці. Фото: скриншот

Незаконне утримання в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та в яких випадках поліція має право затримувати військовозобов'язаного. Юристи пояснили, які права мають працівники ТЦК та військовозобов'язані.

Роз'яснення щодо дій військовозобов’язаного у разі незаконного утримання в ТЦК та СП надали фахівці "Юридичної сотні" виданню "Фокус".

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Затримати військовозобов'язаного поліцією

Співробітники Національної поліції Україні мають право затримати військовозобов'язаного за порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (статті 210 та 210-1 КУпАП відповідно).

Приводи для затримання:

коли до поліції звертається ТЦК про необхідність здійснити адмінзатримання у зв’язку з вчиненням адмінправопорушення;

коли поліція під час перевірки документів виявила, що військово-обліковий документ відсутній або є інформація в реєстрах і базах даних про розшук такої особи;

якщо орган охорони державного кордону виявив, що в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання такої особи в розшук.

Незаконне утримання в ТЦК — алгоритм дій

Якщо військовозобов'язаний вважає, що його незаконно утримують у військкоматі, він має право зв'язатися з родичами та звернутися за правовою допомогою з проханням надати безоплатного адвоката.

Своєю чергою адвокат має викликати слідчо-оперативну групу та заявити про незаконне утримання свого клієнта в ТЦК та СП. Наступний крок — звернення до суду по територіальності.

Як пояснили юристи, родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі.

"Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю", — йдеться в статті.

Надалі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.