Що робити у випадку незаконного утримання в ТЦК — юристи пояснили алгоритм дій

Незаконне затримання ТЦК — юрист пояснив, як діяти
Незаконне утримання в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та в яких випадках поліція має право затримувати військовозобов'язаного. Юристи пояснили, які права мають працівники ТЦК та військовозобов'язані.
Роз'яснення щодо дій військовозобов’язаного у разі незаконного утримання в ТЦК та СП надали фахівці "Юридичної сотні" виданню "Фокус".
Затримати військовозобов'язаного поліцією
Співробітники Національної поліції Україні мають право затримати військовозобов'язаного за порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (статті 210 та 210-1 КУпАП відповідно).
Приводи для затримання:
- коли до поліції звертається ТЦК про необхідність здійснити адмінзатримання у зв’язку з вчиненням адмінправопорушення;
- коли поліція під час перевірки документів виявила, що військово-обліковий документ відсутній або є інформація в реєстрах і базах даних про розшук такої особи;
- якщо орган охорони державного кордону виявив, що в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання такої особи в розшук.
Незаконне утримання в ТЦК — алгоритм дій
Якщо військовозобов'язаний вважає, що його незаконно утримують у військкоматі, він має право зв'язатися з родичами та звернутися за правовою допомогою з проханням надати безоплатного адвоката.
Своєю чергою адвокат має викликати слідчо-оперативну групу та заявити про незаконне утримання свого клієнта в ТЦК та СП. Наступний крок — звернення до суду по територіальності.
Як пояснили юристи, родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі.
"Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово і попросити зв'язати з начальником канцелярії. Той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю", — йдеться в статті.
Надалі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою.
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