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Необходимость визита в ТЦК после обновления в "Резерв+" — объяснение юриста

26 июня 2024 13:19
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Обновление в "Резерв+" — нужно ли идти в ТЦК
Приложение "Резерв+" в смартфоне. Фото: Минцифры
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

До 18 июля военнообязанные мужчины еще смогут обновить личные данные. Это можно сделать несколькими способами: через Центр предоставления административных услуг, территориальный центр комплектования и социальной поддержки или приложение "Резерв+".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АО "Legal Strategy" Виолета Монастырская.

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Нужно ли идти в ТЦК, если есть "Резерв+"

"Важно понимать, что наличие приложения "Резерв+" не нивелирует обязанности явиться в ТЦК. Между приложением и ТЦК не стоит знак равенства", — пояснила адвокат.

Даже если вы обновили данные в приложении, посетить ТЦК нужно тем, кто хочет встать на учет, получить бронирование, право на отсрочку, получил направление на ВЛК или мобилизационное распоряжение.

Все вышеперечисленные действия можно совершить только через визит в ТЦК. Приложение "Резерв+" не поддерживает соответствующие функции.

В то же время "Резерв+" генерирует QR-код, имеющий такую же юридическую силу, что и бумажный военно-учетный документ. Его можно предъявить при проверке документов представителям ТЦК или правоохранительных органов.

Используя приложение, можно исправить данные, если они с ошибкой, без похода в ТЦК. Это могут сделать военнослужащие, состоящие на учете. Опция работает для военных, чей статус не отображается в реестре "Оберег".

"Исправить данные онлайн также могут военнообязанные, чьи данные не найдены в системе. Для этого необходимо заполнить заявку, которая поступает в реестр "Оберег" для исправления данных. Информация обновляется дистанционно и для этого не нужно идти в ТЦК", — говорит Виолетта.

Юристка также пояснила, что военнообязанные, имеющие право на выезд за границу, должны прийти в ТЦК и получить военно-учетный документ с VIN-кодом.

Напомним, военно-учетный документ можно получить тремя способами, как оффлайн, так и онлайн. Однако на следующей неделе украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.

ВСУ
Украина
мобилизация
война в Украине
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военнообязанные
военнослужащие
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