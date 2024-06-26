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Необхідність візиту до ТЦК після оновлення у "Резерв+" — пояснення юриста

26 червня 2024 13:19
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Оновлення в "Резерв+" — чи треба іти до ТЦК
Застосунок "Резерв+" у смартфоні. Фото: Мінцифри
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

До 18 липня військовозобов'язані чоловіки ще матимуть можливість оновити особисті дані. Це можна зробити кількома шляхами: через Центр надання адміністративних послуг, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки чи застосунок "Резерв+".

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат АО "Legal Strategy" Віолета Монастирська.

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Чи потрібно йти в ТЦК, якщо є "Резерв+"

"Важливо розуміти, що наявність застосунку "Резерв+" не нівелює обов'язку з'явитися до ТЦК. Між додатком і ТЦК не стоїть знак рівності", — пояснила адвокат.

Навіть якщо ви оновили дані у застосунку, відвідати ТЦК потрібно тим, хто хоче стати на облік, отримати бронювання, право на відстрочку, отримав направлення на ВЛК або мобілізаційне розпорядження.

Усі вказані вище дії можна зробити лише через візит до ТЦК. Застосунок "Резерв+" відповідних функцій не підтримує.

Водночас "Резерв+" генерує QR-код, який має таку саму юридичну силу, що й паперовий військово-обліковий документ. Його можна пред'явити під час перевірки документів представникам ТЦК або правоохоронних органів.

Використавши застосунок, також можна виправити дані, якщо вони з помилкою, без походу до ТЦК. Це можуть зробити військовослужбовці, які перебувають на обліку. Опція працює для військових, чий статус не відображається в реєстрі "Оберіг".

"Виправити дані онлайн також можуть військовозобов'язані, чиї дані не знайдено в системі. Для цього необхідно заповнити заявку, яка надходить до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформація оновлюється дистанційно і для цього не потрібно йти до ТЦК", — каже Віолетта.

Юристка також пояснила, що військовозобов'язані, які мають право на виїзд за кордон, мають прийти до ТЦК й отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом.

Нагадаємо, військово-обліковий документ можна отримати у три способи, як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.  

Також ми писали, що у Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.

ЗСУ
Україна
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці
резерв

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