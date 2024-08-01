Штрафы от ТЦК СП — нардеп Федиенко выступил с заявлением

Очередь из военнообязанных возле ТЦК. Иллюстративное фото: Telegraf

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали штрафовать новую категорию украинцев. Это касается преимущественно тех граждан, которые обновили свои военно-учетные данные.

Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в четверг, 1 августа.

Читайте также:

ТЦК активно штрафуют украинцев

По словам парламентария, такой вывод он сделал после обращений к нему трех украинцев, оштрафованных военкоматами:

один из них не состоял на учете в ТЦК, но обновил данные онлайн. После того как он обратился в ТЦК по уточнению данных, получил штраф в 17 тыс. грн;

другой потерял военный билет, обновил данные через "Резерв+", пришел обновить их в ТЦК и был оштрафован на 17 тыс. грн из-за потери военного билета;

у третьего человека была справка от полиции о похищении у него документов вместе с военным билетом.

Однако благодаря юристу, как отметил нардеп, военнослужащие взыскали с него не 17 тыс. грн штрафа, а 5 100 грн.

"Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК нет. Хотя уверен, что можно было обойтись и предупреждением", — пишет парламентарий.

Скриншот поста Федиенко

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда штраф за необновление военно-учетных данных может быть двойным.

В то же время в Министерстве обороны Украины объяснили, имеет ли юридическую силу учетный документ из приложения Резерв+.