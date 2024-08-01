Штрафы от ТЦК СП — нардеп Федиенко выступил с заявлением

Нардеп заявил, что ТЦК штрафуют даже тех, кто обновил данные
Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали штрафовать новую категорию украинцев. Это касается преимущественно тех граждан, которые обновили свои военно-учетные данные.
Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в четверг, 1 августа.
ТЦК активно штрафуют украинцев
По словам парламентария, такой вывод он сделал после обращений к нему трех украинцев, оштрафованных военкоматами:
- один из них не состоял на учете в ТЦК, но обновил данные онлайн. После того как он обратился в ТЦК по уточнению данных, получил штраф в 17 тыс. грн;
- другой потерял военный билет, обновил данные через "Резерв+", пришел обновить их в ТЦК и был оштрафован на 17 тыс. грн из-за потери военного билета;
- у третьего человека была справка от полиции о похищении у него документов вместе с военным билетом.
Однако благодаря юристу, как отметил нардеп, военнослужащие взыскали с него не 17 тыс. грн штрафа, а 5 100 грн.
"Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК нет. Хотя уверен, что можно было обойтись и предупреждением", — пишет парламентарий.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда штраф за необновление военно-учетных данных может быть двойным.
В то же время в Министерстве обороны Украины объяснили, имеет ли юридическую силу учетный документ из приложения Резерв+.
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