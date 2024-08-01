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Нардеп заявив, що ТЦК штрафують навіть тих, хто оновив дані

1 серпня 2024 10:07
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Штрафи від ТЦК СП — нардеп Федієнко виступив з заявою
Черга з військовозобов'язаних біля ТЦК. Ілюстративне фото: Telegraf
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали штрафувати нову категорію українців. Це стосується переважно тих громадян, які вже оновили свої військово-облікові дані. 

Про це заявив нардеп Олександр Федієнко у четвер, 1 серпня. 

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За словами парламентаря, такий висновок він зробив після звернень до нього трьох українців, які були оштрафовані військкоматами:

  • один з них не був на обліку у ТЦК, але оновив дані онлайн. Після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, отримав штраф у 17 тис. грн;
  • інший втратив військовий квиток, оновив дані через "Резерв+", прийшов оновити їх у ТЦК та був оштрафований на 17 тис. грн через втрату військового квитка;
  • у третього чоловіка була мав довідка від поліції про викрадення у нього документів разом із військовим квитком.

Проте завдяки юристу, як зазначив нардеп, військкоми стягнули з нього не 17 тис. грн штрафу, а 5 100 грн.

"Всі штрафи ТЦК накладені згідно з чинним законодавством, тут питань до керівників цих ТЦК, не має. Хоча впевнений, що можна було обійтись і попередженням", — пише парламентар.

тцк штраф 17 тис грн
Скриншот допису Федієнка

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли штраф за неоновлення військово-облікових даних може бути подвійним.

Водночас в Міністерстві оборони України пояснили, чи має юридичну силу обліковий документ із застосунку Резерв+.

Україна штрафи військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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