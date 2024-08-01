Штрафи від ТЦК СП — нардеп Федієнко виступив з заявою

Нардеп заявив, що ТЦК штрафують навіть тих, хто оновив дані
Українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали штрафувати нову категорію українців. Це стосується переважно тих громадян, які вже оновили свої військово-облікові дані.
Про це заявив нардеп Олександр Федієнко у четвер, 1 серпня.
ТЦК активно штрафують українців
За словами парламентаря, такий висновок він зробив після звернень до нього трьох українців, які були оштрафовані військкоматами:
- один з них не був на обліку у ТЦК, але оновив дані онлайн. Після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, отримав штраф у 17 тис. грн;
- інший втратив військовий квиток, оновив дані через "Резерв+", прийшов оновити їх у ТЦК та був оштрафований на 17 тис. грн через втрату військового квитка;
- у третього чоловіка була мав довідка від поліції про викрадення у нього документів разом із військовим квитком.
Проте завдяки юристу, як зазначив нардеп, військкоми стягнули з нього не 17 тис. грн штрафу, а 5 100 грн.
"Всі штрафи ТЦК накладені згідно з чинним законодавством, тут питань до керівників цих ТЦК, не має. Хоча впевнений, що можна було обійтись і попередженням", — пише парламентар.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли штраф за неоновлення військово-облікових даних може бути подвійним.
Водночас в Міністерстві оборони України пояснили, чи має юридичну силу обліковий документ із застосунку Резерв+.
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