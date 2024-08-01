Штрафи від ТЦК СП — нардеп Федієнко виступив з заявою

Черга з військовозобов'язаних біля ТЦК. Ілюстративне фото: Telegraf

Українські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали штрафувати нову категорію українців. Це стосується переважно тих громадян, які вже оновили свої військово-облікові дані.

Про це заявив нардеп Олександр Федієнко у четвер, 1 серпня.

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За словами парламентаря, такий висновок він зробив після звернень до нього трьох українців, які були оштрафовані військкоматами:

один з них не був на обліку у ТЦК, але оновив дані онлайн. Після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, отримав штраф у 17 тис. грн;

інший втратив військовий квиток, оновив дані через "Резерв+", прийшов оновити їх у ТЦК та був оштрафований на 17 тис. грн через втрату військового квитка;

у третього чоловіка була мав довідка від поліції про викрадення у нього документів разом із військовим квитком.

Проте завдяки юристу, як зазначив нардеп, військкоми стягнули з нього не 17 тис. грн штрафу, а 5 100 грн.

"Всі штрафи ТЦК накладені згідно з чинним законодавством, тут питань до керівників цих ТЦК, не має. Хоча впевнений, що можна було обійтись і попередженням", — пише парламентар.

Скриншот допису Федієнка

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли штраф за неоновлення військово-облікових даних може бути подвійним.

Водночас в Міністерстві оборони України пояснили, чи має юридичну силу обліковий документ із застосунку Резерв+.