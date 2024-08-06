Нардеп заявил, что высшее военное руководство устраивают темпы мобилизации

Работники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что темпы мобилизации в Украине полностью отвечают требованиям высшего военного командования. Он отметил, что специализированный парламентский комитет владеет полными статистическими данными о темпах мобилизации в Украине, однако эти цифры являются государственной тайной.

Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украины во вторник, 6 августа.

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Темпы мобилизации в Украине

"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что это вопрос, который относится к государственной тайне", — рассказал нардеп.

Вениславский также подчеркнул, что после введения в действие новых законодательных изменений ситуация с мобилизацией удовлетворяет высшее военное руководство.

"Законопроект, который вступил в силу и уже работает три месяца, свидетельствует о том, что ситуация с мобилизацией на сегодняшний день устраивает высшее военное руководство. Я бы ориентировался на заявления Президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет темпами, отвечающими потребностям интересов национальной безопасности" и обороны, Главнокомандующего Вооруженными Силами генерала Сырского о том, что мобилизация на сегодняшний день обеспечивает потребности Вооруженных Сил", — рассказал нардеп.