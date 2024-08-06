Нардеп заявив, що вище військове керівництво влаштовують темпи мобілізації

Працівники ТЦК та СП перевіряє документи. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що темпи мобілізації в Україні повністю відповідають вимогам вищого військового командування. Він зазначив, що спеціалізований парламентський комітет володіє повними статистичними даними щодо темпів мобілізації в Україні, проте ці цифри є державною таємницею.

Про це він повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна у вівторок, 6 серпня.

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Темпи мобілізації в України

"Про кількість мобілізованих, звичайно, говорити ми не будемо, тому що, це питання, яке відноситься до державної таємниці", — розповів нардеп.

Веніславський також підкреслив, що після введення в дію нових законодавчих змін ситуація з мобілізацією задовольняє вище військове керівництво.

"Законопроєкт, який набув чинності і вже працює три місяці, свідчить про те, що ситуація з мобілізацією на сьогодні влаштовує вище військове керівництво. Я б орієнтувався на заяви Президента Володимира Зеленського, який сказав, що мобілізація йде темпами, які відповідають потребам інтересів національної безпеки та оборони, Головнокомандувача Збройних Сил генерала Сирського про те, що мобілізація на сьогодні забезпечує потреби Збройних Сил", — розповів нардеп.