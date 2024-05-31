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На Закарпатье в ТЦК забрали 23-летнего водителя, который вез критически важное лекарство

31 мая 2024 12:29
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
На Закарпатье в ТЦК забрали 23-летнего водителя, который вез критически важное лекарство
Проверка документов у водителей грузовиков в Закарпатье. Фото: mukachevo.net
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Мукачевские ТЦКшники задержали 23-летнего водителя, по возрасту не подпадавшего под мобилизацию. В результате действий представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки едва не было потеряно критически важное лекарство для больных ВИЧ и онкологией.

Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Шерембей.

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23-летнего водителя — с вещами в ТЦК

На Закарпатье представители Мукачевского ТЦК и СП задержали водителя, который вез в Ивано-Франковск и Тернополь критически важные лекарства, для больных ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Комментарий правозащитника об истории с 23-летним водителем, задержанным ТЦК
Комментарий правозащитника об истории с 23-летним водителем, задержанным ТЦК

"Более шести часов лекарственные средства находились в машине без водителя. Если бы в машине не было достаточно горючего для поддержания температурного режима, или возник сбой, и к примеру это были бы реагенты или лекарства, требующие заморозки, — груз был бы полностью испорчен", – сообщил правозащитник.

Дмитрий Шерембей подчеркнул, что водитель, которого задержали представители ТЦК, доставили на ВЛК и выдали повестку с требованием явиться в ТЦК с вещами на следующий день — всего лишь 23 года, то есть согласно действующему законодательству он не подпадает под мобилизацию.

"Такие действия ТЦК не только противозаконны, они дискредитируют всю коммуникацию государства по процессу мобилизации", — подчеркнул правозащитник.

Что говорят в ТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП признали, что "29.05.2024 года на блокпоста в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого находился гражданин, не имевший при себе военно-учетных документов".

Комментарий Закарпатского ОТЦК
Комментарий Закарпатского ОТЦК

После процесса "уточнения данных", как пояснили представители ТЦК, этому водителю была выписана повестка по месту жительства. Правозащитник Дмитрий Шерембей опубликовал фото этой повестки.

Выписана 23-летнему водителю повестка
Выписана 23-летнему водителю повестка

Напомним, что 13 мая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова сообщила, что ее избил костылем сотрудник ТЦК. На своей странице в Instagram потерпевшая опубликовала фото со следами побоев, видео с нападением и рассказ о случившемся. По словам Антонины, ее вместе с друзьями-ребятами незаконно удерживали в райотделе в течение нескольких часов, после чего одного из ее товарищей увезли в ТЦК. Увидев, что девушка снимает на видео водителя автомобиля, военный с костылем набросился на нее и избил.

Также мы сообщали, что версия следствия отличается от истории, которую рассказала Антонина. Правоохранители отметили, что девушку и ее товарищей отвезли в райотдел из-за того, что они напали на водителя такси. В отделении, по словам полицейских, девушка также вела себя несдержанно: бросалась в сторону правоохранителей, не реагировала на предупреждение и разбила окно в КПП. За эти правонарушения одесситке назначили наказание — административный арест на 15 суток.

В Оперативном командовании "Південь" призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к наказанию.

ТЦК и СП
Закарпатье
мобилизация
Мукачево
лекарства

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