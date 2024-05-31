На Закарпатье в ТЦК забрали 23-летнего водителя, который вез критически важное лекарство

Проверка документов у водителей грузовиков в Закарпатье. Фото: mukachevo.net

Мукачевские ТЦКшники задержали 23-летнего водителя, по возрасту не подпадавшего под мобилизацию. В результате действий представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки едва не было потеряно критически важное лекарство для больных ВИЧ и онкологией.

Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Шерембей.

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23-летнего водителя — с вещами в ТЦК

На Закарпатье представители Мукачевского ТЦК и СП задержали водителя, который вез в Ивано-Франковск и Тернополь критически важные лекарства, для больных ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Комментарий правозащитника об истории с 23-летним водителем, задержанным ТЦК

"Более шести часов лекарственные средства находились в машине без водителя. Если бы в машине не было достаточно горючего для поддержания температурного режима, или возник сбой, и к примеру это были бы реагенты или лекарства, требующие заморозки, — груз был бы полностью испорчен", – сообщил правозащитник.

Дмитрий Шерембей подчеркнул, что водитель, которого задержали представители ТЦК, доставили на ВЛК и выдали повестку с требованием явиться в ТЦК с вещами на следующий день — всего лишь 23 года, то есть согласно действующему законодательству он не подпадает под мобилизацию.

"Такие действия ТЦК не только противозаконны, они дискредитируют всю коммуникацию государства по процессу мобилизации", — подчеркнул правозащитник.

Что говорят в ТЦК

В Закарпатском ОТЦК и СП признали, что "29.05.2024 года на блокпоста в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого находился гражданин, не имевший при себе военно-учетных документов".

Комментарий Закарпатского ОТЦК

После процесса "уточнения данных", как пояснили представители ТЦК, этому водителю была выписана повестка по месту жительства. Правозащитник Дмитрий Шерембей опубликовал фото этой повестки.

Выписана 23-летнему водителю повестка

Напомним, что 13 мая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова сообщила, что ее избил костылем сотрудник ТЦК. На своей странице в Instagram потерпевшая опубликовала фото со следами побоев, видео с нападением и рассказ о случившемся. По словам Антонины, ее вместе с друзьями-ребятами незаконно удерживали в райотделе в течение нескольких часов, после чего одного из ее товарищей увезли в ТЦК. Увидев, что девушка снимает на видео водителя автомобиля, военный с костылем набросился на нее и избил.

Также мы сообщали, что версия следствия отличается от истории, которую рассказала Антонина. Правоохранители отметили, что девушку и ее товарищей отвезли в райотдел из-за того, что они напали на водителя такси. В отделении, по словам полицейских, девушка также вела себя несдержанно: бросалась в сторону правоохранителей, не реагировала на предупреждение и разбила окно в КПП. За эти правонарушения одесситке назначили наказание — административный арест на 15 суток.

В Оперативном командовании "Південь" призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к наказанию.