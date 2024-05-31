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На Закарпатті в ТЦК забрали 23-річного водія, який віз критично важливі ліки

31 травня 2024 12:29
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
На Закарпатті в ТЦК забрали 23-річного водія, який віз критично важливі ліки
Перевірка документів у водіїв вантажівок на Закарпатті. Фото: mukachevo.net
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Мукачівські ТЦКшники затримали 23-річного водія, який за віком не підпадав під мобілізацію. В результаті дій представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки мало не були втрачені критично важливі ліки для хворих на ВІЛ та онкологію.

Про це повідомив правозахисник Дмитро Шерембей.

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На Закарпатті представники Мукачівського ТЦК та СП затримали водія, який віз до Івано-Франківська та Тернополя критично важливі ліки, для хворих на ВІЛ та онкологічні захворювання.

Коментар правозахисника про історію із 23-річним водієм, затриманим ТЦК
Коментар правозахисника про історію із 23-річним водієм, затриманим ТЦК

"Понад шість годин лікарські засоби знаходились в машині без водія. Якби в машині не було достатньо пального для підтримки температурного режиму, або виник збій, і до прикладу це були б реагенти або ліки, які потребують замороження, — вантаж було б повністю зіпсовано", — повідомив правозахисник.

Дмитро Шерембей наголосив, що водію, якого затримали представники ТЦК, доправили на ВЛК і видали повістку з вимогою з’явитися у ТЦК з речами на наступний день – усього лише 23 роки, тобто згідно із чинним законодавством він не підпадає під мобілізацію.

"Такі дії ТЦК не тільки протизаконні, вони дискредитують всю комунікацію держави щодо процесу мобілізації", — підкреслив правозахисник.

Що говорять у ТЦК

У Закарпатському ОТЦК та СП визнали, що "29.05.2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів".

Коментар Закарпатського ОТЦК
Коментар Закарпатського ОТЦК

Після процесу "уточнення даних", як пояснили представники ТЦК, цьому водію була виписана повістка за місцем проживання. Правозахисник Дмитро Шерембей опублікував фото цієї повістки.

Виписана 23-річному водію повістка
Виписана 23-річному водію повістка

Нагадаємо, що 13 травня 19-річна одеситка Антоніна Токмакова повідомила, що її побив милицею співробітник ТЦК. На своїй сторінці в Instagram потерпіла опублікувала фото зі слідами побоїв, відео з нападом та розповідь про те, що сталося. За словами Антоніни, її разом із друзями-хлопцями незаконно утримували в райвідділу протягом кількох годин, після чого одного з її товаришів повезли до ТЦК. Побачивши, що дівчина знімає на відео водія автівки, військовий із милицею накинувся на неї та побив.

Також ми повідомляли про те, що версія слідства відрізняється від історії, яку розповіла Антоніна. Правоохоронці зазначили, що дівчину та її товаришів відвезли до райвідділу через те, що вони напали на водія таксі. У відділку, за словами поліцейських, дівчина також поводилася нестримано: кидалась у бік правоохоронців, не реагувала на попередження та розбила вікно у КПП. За ці правопорушення одеситці призначили покарання — адміністративний арешт на 15 діб.

В Оперативному командуванні "Південь" закликали правоохоронні органи встановити всі обставини події та притягнути винних до покарання.

ТЦК та СП
Закарпаття
мобілізація
Мукачево
ліки

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