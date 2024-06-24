На Волыни ТЦК получат списки отчисленных студентов

Студенты. Фото: uifuture.org

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что одной из главных задач Совета обороны области является содействие проведению мобилизации в Украине. В частности, нельзя допустить, чтобы уклоняющиеся поступали в вузы в надежде получить отсрочку.

Об этом Погуляйко заявил во время заседания ОВА в понедельник, 24 июня.

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"Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом", — отметил Погуляйко.

В этой связи глава ОВА пояснил, что одним из главных вопросов, который изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения. Таким образом, они пытаются получить отсрочку от мобилизации.

Погуляйко отметил, что к обсуждению этой проблемы привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах.

Кроме этого, руководство вуза заверило, что есть договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставляться списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.

"Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах", — сообщил Погуляйко.

Заседание Совета обороны Волынской области. Фото: ОВА

Ранее мы сообщали, что правительство Украины утвердило новый порядок проведения базовой военной подготовки для студентов и полицейских. Мужчины, которые учатся по дневной или дуальной форме, обязательно будут проходить подготовку, тогда как женщины могут это делать добровольно.

Напомним, что право на отсрочку имеют все украинские студенты , которые учатся на дневной или дуальной форме обучения.