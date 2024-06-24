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На Волині виші надсилатимуть до ТЦК списки відрахованих студентів

24 червня 2024 14:26
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Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні — на Волині ТЦК отримають списки відрахованих студентів
Студенти. Фото: uifuture.org
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що що одним з головним завдань Ради оборони області є сприяння проведенню мобілізації в Україні. Зокрема, не можна допустити, щоб ухилянти вступали до вузів у надії отримати відстрочку.

Про це Погуляйко заявив під час засідання ОВА у понеділок, 24 червня. 

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"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом", — зазначив Погуляйко.

В зв'язку з цим, очільник ОВА пояснив, що одним з головних питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, був вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади. Таким чином вони намагаються отримати відстрочку від мобілізації.

Погуляйко зазначив, що до обговорення цієї проблеми залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

Окрім цього, керівництво ВНЗ запевнило, що є домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуться списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

"Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", — повідомив Погуляйко.

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Засідання Ради оборони Волинської області. Фото: ОВА

Раніше ми повідомляли, що уряд України затвердив новий порядок проведення базової військової підготовки для студентів та поліцейських. Чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою, обов'язково проходитимуть підготовку, тоді як жінки можуть це робити добровільно.

Нагадуємо, що право на відстрочку мають усі українські студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі навчання.

студенти
Волинська область
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
війна

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