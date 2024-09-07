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На территорию киевского ТЦК СП попытались проникнуть неизвестные — что говорят в военкомате

7 сентября 2024 16:53
Василий Горенко - Редактор
В Киевский ТЦК СП 6 сентября хотели проникнуть неизвестные — что известно
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: sobor.com.ua
Василий Горенко - Редактор

В Киеве утром 6 сентября группа неизвестных, вероятно, попыталась незаконно проникнуть на территорию столичного городского ТЦК СП. Военнослужащие предотвратили проникновение.

Об этом заявили в Киевском городском ТЦК СП.

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Как стало известно, на сборном пункте Киевского ГТЦК СП неизвестные попытались незаконно проникнуть на территорию "объекта Министерства обороны Украины, который находится под охраной".

"Кроме того, те же люди пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта", — говорят в военкомате.

Работники ТЦК, как сообщается, в пределах служебных полномочий "остановили неизвестных лиц" и не дали им противозаконно попасть на "военный объект, находящийся под охраной". Там же инициировали служебное расследование.

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Скриншот заявления КГТЦК СП

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