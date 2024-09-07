У Київський ТЦК СП 6 вересня хотіли проникнути невідомі — що відомо

На територію київського ТЦК СП спробували проникнути невідомі — що кажуть у військкоматі
У Києві, зранку 6 вересня група невідомих, ймовірно, спробувала незаконно проникнути на територію столичного міського ТЦК СП. Військкоми запобігли проникненню.
Про це заявили у Київському міському ТЦК СП.
У Києві невідомі хотіли проникнути у ТЦК СП
Як стало відомо, на збірному пункті Київського МТЦК СП невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію "об'єкту Міністерства оборони України, що перебуває під охороною".
"Крім того, ті ж особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту", — кажуть у військкоматі.
Працівники ТЦК, як повідомляється, в межах службових повноважень, "зупинили невідомих осіб" і не дали їм протизаконно потрапити на "військовий об'єкт, що знаходиться під охороною". Також там ініціювали службове розслідування.
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