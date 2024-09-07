У Київський ТЦК СП 6 вересня хотіли проникнути невідомі — що відомо

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: sobor.com.ua

У Києві, зранку 6 вересня група невідомих, ймовірно, спробувала незаконно проникнути на територію столичного міського ТЦК СП. Військкоми запобігли проникненню.

Про це заявили у Київському міському ТЦК СП.

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Як стало відомо, на збірному пункті Київського МТЦК СП невідомі особи спробували незаконно проникнути на територію "об'єкту Міністерства оборони України, що перебуває під охороною".

"Крім того, ті ж особи намагалися перешкоджати виїзду військової автомобільної техніки з території збірного пункту", — кажуть у військкоматі.

Працівники ТЦК, як повідомляється, в межах службових повноважень, "зупинили невідомих осіб" і не дали їм протизаконно потрапити на "військовий об'єкт, що знаходиться під охороною". Також там ініціювали службове розслідування.