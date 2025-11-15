Три женщины помогали незаконно получать отсрочку — теперь получат приговор суда

Изъятые деньги во время обыска у задержанных. Фото: Нацполиция

Правоохранители Полтавщины разоблачили преступную схему оформления поддельных медицинских документов, которые позволяли военнообязанным незаконно получить отсрочку от мобилизации. В организации этой деятельности подозревают заместителя директора больницы — председателя врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Об этом сообщили на официальном сайте полиции Полтавщины.

Детали дела

По данным следствия, организатором схемы была председатель ВКК одной из больниц области. К противоправной деятельности она привлекла медицинскую сестру и частную предпринимательницу, которая предоставляла юридические услуги.

Как сообщил первый заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун, фигурантки занимались изготовлением фиктивных выводов ВКК и справок, содержащих ложные данные о состоянии здоровья родственников военнообязанных, якобы нуждающихся в постоянном уходе. Такие документы становились основанием для получения отсрочки от призыва.

Во время досудебного расследования задокументировано три факта получения денег за изготовление фиктивной медицинской документации. Каждая такая "услуга" стоила 45 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства проведено более 20 обысков, во время которых изъяли медицинские документы, мобильные телефоны и наличные. Правоохранители продолжают устанавливать другие случаи выдачи фиктивных справок.

Что решил суд

Трем женщинам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых: получение неправомерной выгоды группой лиц и внесение в документы заведомо ложных сведений.

Суд избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысячи гривен. Третьей фигурантке также назначили залог в таком же размере.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске судили военного, который за взятку обещал помочь с отсрочкой двум мужчинам. За это он получил определенное наказание.

А в Полтаве судили директора частного медицинского центра. Он за взятку способствовал изготовлению фиктивных документов для мужчины, чтобы тот уклонился от мобилизации.