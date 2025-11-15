Три жінки допомагали незаконно отримувати відстрочку — тепер отримають вирок суду

Вилучені гроші під час обшуку у затриманих. Фото: Нацполіція

Правоохоронці Полтавщини викрили злочинну схему оформлення підроблених медичних документів, які дозволяли військовозобов’язаним незаконно отримати відстрочку від мобілізації. В організації цієї діяльності підозрюють заступницю директора лікарні — голову лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, організатором схеми була голова ЛКК однієї з лікарень області. До протиправної діяльності вона залучила медичну сестру та приватну підприємицю, що надавала юридичні послуги.

Як повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, фігурантки займалися виготовленням фіктивних висновків ЛКК та довідок, які містили неправдиві дані про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних, що нібито потребують постійного догляду. Такі документи ставали підставою для отримання відстрочки від призову.

Під час досудового розслідування задокументовано три факти отримання грошей за виготовлення фіктивної медичної документації. Кожна така "послуга" коштувала 45 тисяч гривень.

В межах кримінального провадження проведено понад 20 обшуків, під час яких вилучили медичні документи, мобільні телефони та готівку. Правоохоронці продовжують встановлювати інші випадки видачі фіктивних довідок.

Що вирішив суд

Трьом жінкам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких: одержання неправомірної вигоди групою осіб та внесення до документів свідомо неправдивих відомостей.

Суд обрав двом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Третій фігурантці також призначили заставу в такому самому розмірі.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську судили військового, який за хабар обіцяв допомогти із відстрочкою двом чоловікам. За це він отримав певне покарання.

А у Полтаві судили директора приватного медичного центру. Він за хабар сприяв виготовленню фіктивних документів для чоловіка, аби той ухилився від мобілізації.