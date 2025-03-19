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На Полтавщине мужчина выстрелил в ногу работнику ТЦК — детали

19 марта 2025 10:42
Евгения Брюховецкая - редактор
На Полтавщине мужчина выстрелил в военного ТЦК
Задержание мужчины. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Кременчуг Полтавской области мужчина выстрелил в военного ТЦК и СП во время мероприятий оповещения. Военный получил ранение ноги, полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Полтавщины в Telegram в среду, 19 марта.

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Сегодня около 07:00 во время патрулирования наряд полиции и военнослужащие ТЦК увидели подозрительного прохожего, а при попытке проверить документы тот произвел выстрел в сторону военного, ранив ему ногу.

Мужчину задержали и изъяли оружие, а раненому медики оказали помощь на месте. К счастью, обошлось без госпитализации.

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Изъятое оружие. Фото: Нацполиция

Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на место происшествия, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Сейчас выясняются обстоятельства и причины происшествия, решается вопрос правовой квалификации инцидента.

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Скриншот поста полиции

Напомним, в Харькове работники ТЦК и СП на автомобиле наехали на велосипедиста. В ТЦК объяснили, что он совершил маневр в направлении авто, поэтому ДТП произошло случайно.

Также недавно харьковский волонтер Алина Бологова заявила об избиении начальником Лозовского районного ТЦК и СП. Впоследствии она сообщила, что не имеет никаких претензий и назвала причину конфликта.

оружие Кременчуг Полтавская область военный учет мобилизация ТЦК и СП

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