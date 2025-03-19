На Полтавщині чоловік вистрелив у військового ТЦК

Затримання чоловіка. Фото: скриншот з відео

У місті Кременчук Полтавської області чоловік вистрелив у військового ТЦК та СП під час заходів оповіщення. Військовий отримав поранення ноги, поліція з'ясовує обставини.

Про це повідомила пресслужба Поліції Полтавщини у Telegram у середу, 19 березня.

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Сьогодні близько 07:00 під час патрулювання наряд поліції та військовослужбовці ТЦК побачили підозрілого перехожого, а під час спроби перевірити документи той здійснив постріл у бік військового, поранивши йому ногу.

Чоловіка затримали та вилучили зброю, а пораненому медики надали допомогу на місці. На щастя, обійшлося без ушпиталення.

Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Наразі з'ясовують обставини та причини події, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК та СП на автомобілі наїхали на велосипедиста. У ТЦК пояснили, що він здійснив маневр у напрямку авто, тому ДТП сталася випадково.

Також нещодавно харківська волонтерка Аліна Бологова заявила про побиття начальником Лозівського районного ТЦК та СП. Згодом вона повідомила, що не має жодних претензій та назвала причину конфлікту.