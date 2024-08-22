Работник АЭС, вовремя не забронированный, отказался служить — решение суда

В Николаевской области работник Энергоатома отказался служить — что решил суд
В Николаевской области пытались мобилизовать работника "Южноукраинской АЭС", которого не забронировало руководство. Мужчина отказался и получил год испытательного срока.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, мужчина работает на "Южноукраинской АЭС" в должности машиниста обходчика турбинного оборудования. В марте 2023 года ему выдали повестку, однако мужчина отказался от мобилизации.
В суде мужчина объяснил, что "он является работником атомной станции и у него должно быть бронирование, которое не выдали, поскольку были проблемы с документами".
"У него похитили сумку с документами, часть документов он восстановил, но о военном билете он не знал, что его украли, поскольку он ему не был нужен. По месту его работы пришла повестка и ему сообщили, что нужно явиться в РТЦК и СП, чтобы урегулировать вопрос с документами. Ему дали список документов, которые нужно собрать, и отправили проходить медкомиссию", — пояснил обвиняемый.
По словам мужчины, после прохождения медкомиссии ему вручили повестку и сообщили, что он должен явиться в воинскую часть.
Как заявил работник ТЦК, у подсудимого не было оснований для отсрочки от мобилизации. Руководитель подсудимого пояснил, что у мужчины сейчас уже есть отсрочка от мобилизации.
"Чтобы заменить подсудимого, который имеет самую высокую группу среди рабочих профессий в его цехе, другим работником, подготовка последнего продлится примерно от двух до пяти лет", — подчеркнул руководитель обвиняемого.
Решение суда
На суде мужчина вину признал частично. Суд изучил материалы дела и признал работника "Южноукраинской АЭС" виновным по статье "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к одному году испытательного срока.
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