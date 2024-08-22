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На Миколаївщині працівник Енергоатому відмовився служити — що вирішив суд

22 серпня 2024 22:33
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Працівник АЕС, якого вчасно не забронювали, відмовився служити — рішення суду
Засідання суду. Фото ілюстративне: nikvesti.com
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Миколаївській області намагались мобілізувати працівника "Південноукраїнської АЕС", якого не забронювало керівництво. Чоловік відмовився та отримав один рік іспитового терміну. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік працює на "Південноукраїнській АЕС" на посаді машиніста обходчика турбінного обладнання. У березні 2023 року йому надали повістку, проте чоловік відмовився від мобілізації

У суді чоловік пояснив, що "він є працівником атомної станції та в нього повинно бути бронювання, яке не видали, оскільки були проблеми з документами".

"У нього викрали сумку з документами, частину документів він відновив, але про військовий квиток він не знав, що його викрали, оскільки він йому не був потрібен. За місцем його роботи надійшла повістка та йому повідомили, що потрібно з`явитись до РТЦК та СП, щоб урегулювати питання з документами. Йому дали список документів, які потрібно зібрати, та відправили проходити медкомісію", — пояснив обвинувачений.

За словами чоловіка, після проходження медкомісії йому вручили повістку та повідомили, що він повинен з`явитись до військової частини. 

На Миколаївщині працівник "Енергоатому" відмовився служити — що вирішив суд - фото 1
Матеріали справи. Фото: скриншот

Як заявив працівник ТЦК, у підсудного не було підстав для відстрочки від мобілізації. Керівник підсудного пояснив, що у чоловіка зараз уже є відстрочка від мобілізації.

"Щоб замінити підсудного, який має найвищу групу серед робочих професій у його цеху, іншим працівником, підготовка останнього триває приблизно від двох до п`яти років", — підкреслив керівник обвинуваченого.  

На Миколаївщині працівник "Енергоатому" відмовився служити — що вирішив суд - фото 2
Деталі справи про ухилення від мобілізації. Фото: скриншот

Рішення суду

На суді чоловік провину визнав частково. Суд вивчив матеріали справи та визнав працівника "Південноукраїнської АЕС" винним за статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України. Його засудили до 1 року іспитового терміну

На Миколаївщині працівник "Енергоатому" відмовився служити — що вирішив суд - фото 3
Рішення суду. Фото: скриншот

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