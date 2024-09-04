В Стрыйском районе мужчина не пришел в ТЦК, потому что был пьян - детали

Человек в ТЦК. Иллюстративное фото: 100m.if.ua

Во Львовской области судили мужчину, не явившегося в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после вручения боевой повестки. По его словам, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Муж еще в сентябре 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. После этого он получил повестку о необходимости прийти в ТЦК на отправку в воинскую часть.

Однако гражданин проигнорировал требование ТЦК, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

Во время суда мужчина признал свою вину и рассказал, что ВВК прошел 16 сентября, а повестку дали на 18 число. Военнообязанный явился в ТЦК, но его "возили по разным частям и никто не принял". После этого сказали прийти еще раз 4 октября, но он не явился, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

По словам работника ТЦК, периодически бывает, что военная часть возвращает военнообязанных, не указывая причину.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет заключения.