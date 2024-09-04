В Стрыйском районе мужчина не пришел в ТЦК, потому что был пьян - детали

На Львовщине судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку — решение суда
Во Львовской области судили мужчину, не явившегося в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после вручения боевой повестки. По его словам, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Муж еще в сентябре 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. После этого он получил повестку о необходимости прийти в ТЦК на отправку в воинскую часть.
Однако гражданин проигнорировал требование ТЦК, поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.
Во время суда мужчина признал свою вину и рассказал, что ВВК прошел 16 сентября, а повестку дали на 18 число. Военнообязанный явился в ТЦК, но его "возили по разным частям и никто не принял". После этого сказали прийти еще раз 4 октября, но он не явился, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.
По словам работника ТЦК, периодически бывает, что военная часть возвращает военнообязанных, не указывая причину.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет заключения.
Читайте Новини.LIVE!