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На Львівщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку — рішення суду

4 вересня 2024 08:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Стрийському районі чоловік не прийшов до ТЦК, бо був п'яний - деталі
Чоловік в ТЦК. Ілюстративне фото: 100m.if.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Львівській області судили чоловіка, який не з'явився в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки після вручення бойової повістки. За його словами, того дня він був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік ще у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього він отримав повістку про необхідність прийти до ТЦК на відправку до військової частини.

Однак громадянин проігнорував вимогу ТЦК, тому стосовно нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розповів, що ВЛК він пройшов 16 вересня, а повістку дали на 18 число. Військовозобов'язаний явився до ТЦК, але його "возили по різних частинах і ніхто не прийняв". Після цього сказали прийти ще раз 4 жовтня, але він не з'явився, бо був у стані алкогольного сп'яніння.

За словами працівника ТЦК, періодично буває, що військова частина повертає військовозобов’язаних, не вказуючи причину.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

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