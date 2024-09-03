Во Львовской области судили мужчину, который проигнорировал боевую повестку

Заседание суда. Фото: УНИАН

В городе Моршин Львовской области судили 40-летнего мужчину за уклонение от мобилизации. Ему назначили три года заключения.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура во вторник, 3 сентября.

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Детали дела

Судом было установлено, что в сентябре прошлого года мужчина прошел медицинское освидетельствование в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где комиссия признала его пригодным к военной службе. После этого ему вручили повестку с требованием явиться для отправки в воинскую часть.

Несмотря на полученные распоряжения, обвиняемый не явился в призывной пункт без уважительных причин, нарушив таким образом закон и уклонившись от исполнения воинского долга.

Решение суда

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока на его апелляционное обжалование.