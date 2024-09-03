На Львівщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку

На Львівщині чоловік проігнорував повістку і не з'явився на пункт збору — як суд покарав ухилянта
У місті Моршині Львівської області судили 40-річного чоловіка за ухилення від мобілізації. Йому призначили три роки ув'язнення.
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у вівторок, 3 вересня.
Деталі справи
Судом було встановлено, що у вересні минулого року чоловік пройшов медичний огляд у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де комісія визнала його придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку з вимогою з'явитися для відправки до військової частини.
Попри отримані розпорядження, обвинувачений не з’явився до призовного пункту без поважних причин, порушивши таким чином закон і ухилившись від виконання військового обов’язку.
Рішення суду
Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Вирок суду набуде законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.
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