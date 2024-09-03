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На Львівщині чоловік проігнорував повістку і не з'явився на пункт збору — як суд покарав ухилянта

3 вересня 2024 16:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку
Засідання суду. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У місті Моршині Львівської області судили 40-річного чоловіка за ухилення від мобілізації. Йому призначили три роки ув'язнення.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура у вівторок, 3 вересня.

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Деталі справи

Судом було встановлено, що у вересні минулого року чоловік пройшов медичний огляд у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де комісія визнала його придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку з вимогою з'явитися для відправки до військової частини.

Попри отримані розпорядження, обвинувачений не з’явився до призовного пункту без поважних причин, порушивши таким чином закон і ухилившись від виконання військового обов’язку.

Рішення суду

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Вирок суду набуде законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

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