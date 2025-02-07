Смерть буковинца в ТЦК 7 февраля — детали от Нацполиции

Карета скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: t-pravda.te.ua

В Черновицкой области в территориальном центре комплектования умер 32-летний мужчина. Сейчас правоохранители осуществляют меры по установлению объективных обстоятельств инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области в пятницу, 7 февраля.

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"7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Поэтому он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что во время ВЛК, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Ему начали оказывать домедицинскую помощь, а на место инцидента вызвали медиков. Во время проведения реанимационных мероприятий была констатирована смерть мужчины.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители внесли сведения о случае в ЕРДР по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Напомним, в Запорожье умер мужчина после того, как попал в ТЦК. Его мать отмечает, что на теле были многочисленные синяки.

Ранее в Сумской области в здании ТЦК мужчина получил черепно-мозговую травму, в результате чего умер.