Смерть буковинця у ТЦК 7 лютого — деталі від Нацполіції

Карета швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: t-pravda.te.ua

У Чернівецькій області у територіальному центрі комплектування помер 32-річний чоловік. Наразі правоохоронці здійснюють заходи на встановлення об’єктивних обставин інциденту.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Чернівецькій області у пʼятницю, 7 лютого.

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"7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився", — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що під час ВЛК, у чоловіка різко погіршилося самопочуття та він знепритомнів. Йому розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце інциденту викликали медиків. Під час проведення реанімаційних заходів було констатовано смерть чоловіка.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці внесли відомості про випадок до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть".

Нагадаємо, у Запоріжжі помер чоловік після того, як потрапив до ТЦК. Його матір зазначає, що на тілі були численні синці.

Раніше у Сумській області у будівлі ТЦК чоловік отримав черепно-мозкову травму, внаслідок чого помер.