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Мобилизация забронированного во Львовской области — в ТЦК выступили с заявлением

11 сентября 2024 15:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Во Львовской области мобилизовали забронированного мужчину — что говорят об этом в ТЦК
Работник военкомата проводит разъяснительную работу с военнообязанным. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Житель Борислава Львовской области не был забронирован своим работодателем, а потому подпадает под мобилизацию. Судебный иск против Центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) неясен.

Об этом заявили в пресс-службе Львовского областного ТЦК в среду, 11 сентября.

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Местное издание "Медіа Дрогобиччини" пишет, что Львовский окружной админсуд рассматривает дело о законности мобилизации 53-летнего жителя Борислава, который, по словам адвокатов, имел бронь от призыва.

Истец требует признать действия военкомата противоправными и отменить приказ о мобилизации.

Львовский областной ТЦК отреагировал на информацию о мобилизации этого человека. В военкомате сообщили, что работодатель подавал списки на бронирование работников, но имени мобилизованного среди них не было.

"Гражданин, 1971 года, был работником одного из заведений сети продуктовых супермаркетов. Заведение действительно забронировало определенных своих работников. И в РТЦК и СП был направлен документ, со списком забронированных. Однако, в этом списке забронированных, не оказалось фамилии гражданина, который сейчас отстаивает справедливость в суде", — говорится в сообщении.

В Центре комплектования отметили, что о каком-либо другом бронировании этого гражданина военкомат не сообщали.

"Военнообязанный гражданин мобилизован согласно нормам закона. Решением ВВК был признан годным к военной службе. На сегодняшний день является военнослужащим и выполняет свои обязанности. Мы не можем, да и не хотим, догадываться о мотивах гражданина подавать заявление в суд на РТЦК", — добавили в ТЦК.

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Сообщение Львовского областного ТЦК в Facebook

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