На Львівщині мобілізували заброньованого чоловіка — що кажуть про це у ТЦК

Працівник військкомату проводить роз'яснювальну роботу з військовозобов'язаним. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП

Мешканець Борислава Львівської області не був заброньований своїм роботодавцем, а тому підпадав під мобілізацію. Судовий позов проти Центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є незрозумілим.

Про це заявили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК у середу, 11 вересня.

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Місцеве видання "Медіа Дрогобиччини" пише, що Львівський окружний адмінсуд розглядає справу щодо законності мобілізації 53-річного мешканця Борислава, який, за словами адвокатів, мав бронь від призову.

Позивач вимагає визнати дії військкомату протиправними та скасувати наказ про мобілізацію.

Львівський обласний ТЦК відреагував на інформацію про мобілізацію цього чоловіка. У військкоматі повідомили, що роботодавець подавав списки на бронювання працівників, але імені мобілізованого серед них не було.

"Громадянин, 1971 року народження, був працівником одного із закладів мережі продуктових супермаркетів. Заклад і справді забронював певних своїх працівників. І в РТЦК та СП було надіслано документ, із списком заброньованих. Однак, у цьому списку заброньованих, не виявилося прізвища громадянина, який зараз відстоює справедливість у суді", — йдеться у повідомленні.

У Центрі комплектування зазначили, що про будь яке інше бронювання цього громадянина військкомат не повідомляли.

"Військовозобов'язаний громадянин мобілізований згідно норм закону. Рішенням ВЛК був визнаний придатний до військової служби. На сьогодні є військовослужбовцем і виконує свої обов'язки. Ми не можемо, та й не хочемо, здогадуватися про мотиви громадянина подавати заяву до суду на РТЦК", — додали у ТЦК.