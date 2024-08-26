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Мобилизация в Украине — что изменится в сентябре

26 августа 2024 18:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Стало известно, какие нововведения будут во время мобилизации в сентябре
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Верховная Рада приняла продление военного положения и мобилизации до 9 ноября, что делает вопросы отсрочок, обновления данных и штрафов актуальными. Кроме этого, с началом учебного года военный учет приобретает особый вес как для студентов, так и для абитуриентов.

Новини.LIVE собрали основную информацию, как будет проводиться мобилизация в сентябре.

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Нужно ли абитуриентам идти в ТЦК

С началом учебного года многие абитуриенты вынуждены переезжать в другие города для поступления в вузы. Начальник отдела военного учета Харьковского областного центра комплектования и социальной поддержки Любомир Хомицкий разъяснил, что в таких случаях обращаться в ТЦК необязательно.

По его словам, военный учет необходимо поддерживать только по месту официальной регистрации. Если же лицо меняет место жительства и становится внутренне перемещенным лицом, тогда следует обратиться в районный ТЦК для постановки на военный учет по новому месту жительства.

Хомицкий также добавил, что вопросы трудоустройства и обучения регулируются непосредственно руководителями соответствующих учреждений и не нуждаются в отдельном обращении в ТЦК.

Какая ответственность ждет 16-летних, которые не стали на учет

В Украине каждый 16-летний парень обязан стать на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Закон устанавливает, что за невыполнение этой обязанности родители или опекуны могут быть оштрафованы.

Хотя отсутствие на учете в 16 лет не мешает выезду за границу, ситуация изменится по достижении совершеннолетия.

Для постановки на учет следует обратиться в ТЦК и СП и пройти медицинское освидетельствование. Согласно постановлению Кабмина от 16 августа, часть граждан будут автоматически ставить на учет при оформлении паспорта. Это будет касаться мужчин в возрасте от 16 до 25 лет, получающих паспорт. Их автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), даже если они проживают за границей и оформляют паспорт в украинских представительствах.

Как изменились правила предоставления отсрочки

В августе Верховная Рада утвердила новый законопроект, обновляющий правила отсрочки мобилизации. Теперь мужчины, чьи неполнородные братья или сестры погибли, или пропали без вести во время войны, имеют право на отсрочку. Законопроект получил поддержку 310 депутатов.

Раньше отсрочка предоставлялась только в случае гибели или исчезновения полнородных родственников, в то время как неполнородные братья или сестры не учитывались. Новые правила теперь устраняют эту несправедливость.

Однако некоторые категории граждан потеряли право на отсрочку:

  • Студенты и аспиранты заочной и вечерней формы обучения.
  • Лица, получающие второе или третье высшее образование.
  • Родители с долгами по алиментам.
  • Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.
  • Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав и не является умершей или пропавшей без вести.
  • Несколько категорий мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы.
  • Сотрудники Министерства обороны.
  • Лица, признанные "ограниченно пригодными" после отмены этой категории.
  • Мужчины, получившие свидетельства об инвалидности после 24 февраля 2022 года, и должны повторно пройти медицинское освидетельствование.

Указанные категории могут быть мобилизованы уже в сентябре.

Минсоцполитики также внедрило новое постановление, согласно которому лица, ухаживающие за больными родственниками или лицами с инвалидностью, не должны больше предоставлять документы, подтверждающие отсутствие других трудоспособных членов семьи. Теперь такие данные будут проверяться с помощью государственных реестров.

Также отменена необходимость подтверждения факта ухода для военнообязанных, имеющих родителей с инвалидностью I или II группы. Теперь для получения акта о постоянном уходе достаточно подать заявление в органы местного самоуправления. Решение будет принято в течение 10 календарных дней.

Как будут выглядеть новые повестки

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае, теперь возможно вручение повесток не только по месту жительства или в общественных местах, но и заказным письмом с описанием содержимого. Повестка будет считаться полученной даже если военнообязанный не забрал ее.

16 августа Кабмин утвердил новые правила призыва на военную службу во время мобилизации. Теперь повестки могут быть распечатаны на специальном бланке или сформированы через Единый государственный реестр призывников. Независимо от способа оформления, все повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Руководитель ТЦК должен подтвердить их подписью и гербовой печатью.

Новые повестки, сформированные через реестр, будут иметь квалифицированную электронную подпись и QR-код для проверки действительности. Если резервист или военнообязанный обновил свои данные по истечении 60 дней для уточнения, повестка может быть отправлена на новый адрес.

Повестка сформирована с помощью электронного реестра. Фото: постановление КМУ
Повестка сформирована с помощью электронного реестра. Фото: постановление КМУ
Повестка сформирована с помощью электронного реестра. Фото: постановление КМУ
Повестка сформирована с помощью электронного реестра. Фото: постановление КМУ
Повестка от руководителя ТЦК. Фото: постановление КМУ
Повестка от руководителя ТЦК. Фото: постановление КМУ

Какие данные будут внесены в систему Резерв+

Правительство Украины утвердило экспериментальный проект, предусматривающий автоматическую верификацию и проверку данных призывников, военнообязанных и резервистов. Благодаря новой интеграции между Единым демографическим реестром, системой Государственной миграционной службы и платформой "Оберег" данные будут обрабатываться через систему "Трембита".

В результате этих изменений, реестр военнообязанных теперь будет включать следующие сведения о мужчинах от 16 до 25 лет:

  • цифровое изображение лица;
  • фамилия, имя и отчество;
  • дата и место рождения;
  • пол;
  • адрес проживания и местонахождение;
  • реквизиты внутреннего и загранпаспорта (серия, номер, дата выдачи, орган выдачи, срок действия);
  • информация о гражданстве;
  • номер записи в Демографическом реестре (если есть);
  • регистрационный номер налогоплательщика (если есть);
  • данные об оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства или возвращение в Украину.

Также в реестре "Оберег" появятся данные о мужчинах, отбывающих наказание.

Для мужчин в возрасте до 60 лет система "Оберег" получит следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • пол;
  • место жительства и местонахождение;
  • реквизиты внутреннего или загранпаспорта (серия, номер, дата выдачи, орган выдачи, срок действия);
  • номер записи в Демографическом реестре (если есть);
  • регистрационный номер налогоплательщика (если есть);
  • информация об оформлении документов для выезда за границу на постоянное место жительства или возвращение в Украину;
  • данные о дате последнего выезда за пределы Украины;
  • информация о смерти или объявлении лица умершим.

Мобилизация мужчин до 25 лет

Согласно действующему законодательству возрастной порог для мобилизации снижен с 27 до 25 лет. Однако есть исключения, при которых младшие мужчины могут быть мобилизованы:

  1. Если мужчина прошел срочную службу в мирное время.
  2. Если он окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру, получив соответствующую специальность.
  3. Если военно-врачебная комиссия признает его пригодным для службы в условиях военного времени, даже если он был непригоден в мирное время.

Мобилизация пенсионеров правоохранительных органов

Правоохранители обычно выходят на пенсию в возрасте 40-45 лет, что теоретически разрешает их мобилизацию до 60 лет.

Глава подкомитета по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Федор Вениславский отметил, что нет никаких ограничений по мобилизации пенсионеров правоохранительных органов, и они переводятся из специального учета на общий военный учет.

Вениславский уточнил, что если полицейский пенсионер признан годным к военной службе по состоянию здоровья, он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин также подтвердил, что государственные служащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

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19:42 Германия подозревает Россию в подготовке диверсии на авиабазе — что известно

19:41 Координатор ООН в Украине осудил массированную ракетную атаку России

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