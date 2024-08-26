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Мобілізація в Україні — що зміниться у вересні

26 серпня 2024 18:42
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, які нововведення будуть під час мобілізації у вересні
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації до 9 листопада, що робить питання відстрочок, оновлення даних і штрафів актуальними. Окрім цього, з початком навчального року військовий облік набуває особливої ваги як для студентів, так і для абітурієнтів.

Новини.LIVE зібрали основну інформацію, як проводитиметься мобілізація у вересні.

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Чи треба абітурієнтам йти до ТЦК

З початком навчального року багато абітурієнтів змушені переїжджати до інших міст для вступу до вишів. Начальник відділу військового обліку Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Любомир Хомицький роз'яснив, що в таких випадках звертатися до ТЦК не є обов’язковим.

За його словами, військовий облік необхідно підтримувати лише за місцем офіційної реєстрації. Якщо ж особа змінює місце проживання і стає внутрішньо переміщеною особою, тоді потрібно звернутися до районного ТЦК для постановки на військовий облік за новим місцем проживання.

Хомицький також додав, що питання працевлаштування та навчання регулюються безпосередньо керівниками відповідних закладів і не потребують окремого звернення до ТЦК.

Яка відповідальність чекає на 16-річних, які не стали на облік

В Україні кожен 16-річний юнак зобов'язаний стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Закон встановлює, що за невиконання цього обов'язку батьки або опікуни можуть бути оштрафовані.

Хоча відсутність на обліку в 16 років не заважає виїзду за кордон, ситуація зміниться після досягнення повноліття. 

Для постановки на облік потрібно звернутися до ТЦК та СП та пройти медичний огляд. Згідно з постановою Кабміну від 16 серпня, частину громадян автоматично ставитимуть на облік при оформленні паспорта. Це стосуватиметься чоловіків віком від 16 до 25 років, які отримуватимуть паспорт. Їх автоматично внесуть до реєстру "Оберіг" без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), навіть якщо вони проживають за кордоном і оформлюють паспорт в українських представництвах.

Як змінилися правила надання відстрочки

У серпні Верховна Рада затвердила новий законопроєкт, що оновлює правила відстрочки мобілізації. Тепер чоловіки, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти під час війни, мають право на відстрочку. Законопроєкт отримав підтримку 310 депутатів.

Раніше відстрочка надавалася лише у випадку загибелі або зникнення повнорідних родичів, тоді як неповнорідні брати чи сестри не враховувалися. Нові правила тепер усувають цю несправедливість.

Однак деякі категорії громадян втратили право на відстрочку:

  • Студенти та аспіранти заочної та вечірньої форми навчання.
  • Особи, які отримують другу або третю вищу освіту.
  • Батьки з боргами по аліментах.
  • Особи, які доглядають за чоловіком чи дружиною з інвалідністю III групи.
  • Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав і не є померлою або зниклою безвісти.
  • Декілька категорій чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи.
  • Працівники Міністерства оборони.
  • Особи, визнані "обмежено придатними" після скасування цієї категорії.
  • Чоловіки, які отримали свідоцтва про інвалідність після 24 лютого 2022 року і мають повторно пройти медичний огляд.

Зазначені категорії можуть бути мобілізовані вже у вересні.

Мінсоцполітики також впровадило нову постанову, згідно з якою особи, які доглядають за хворими родичами або особами з інвалідністю, не повинні більше надавати документи, що підтверджують відсутність інших працездатних членів сім’ї. Тепер такі дані перевірятимуть за допомогою державних реєстрів.

Також скасовано необхідність підтвердження факту догляду для військовозобов'язаних, які мають батьків з інвалідністю I або II групи. Тепер для отримання акта про постійний догляд достатньо подати заяву до органів місцевого самоврядування. Рішення буде прийняте протягом 10 календарних днів.

Як виглядатимуть нові повістки

Згідно з новим законом про мобілізацію, що набув чинності в травні, тепер можливе вручення повісток не тільки за місцем проживання або у громадських місцях, але й рекомендованим листом з описом вмісту. Повістка вважатиметься отриманою навіть якщо військовозобов'язаний не забрав її.

16 серпня Кабмін затвердив нові правила для призову на військову службу під час мобілізації. Відтепер повістки можуть бути роздруковані на спеціальному бланку або сформовані через Єдиний державний реєстр призовників. Незалежно від способу оформлення, всі повістки матимуть однакову юридичну силу. Керівник ТЦК має підтвердити їх особистим підписом та гербовою печаткою.

Нові повістки, сформовані через реєстр, матимуть кваліфікований електронний підпис та QR-код для перевірки дійсності. Якщо резервіст або військовозобов’язаний оновив свої дані після закінчення 60 днів для уточнення, повістка може бути надіслана на нову адресу.

Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру. Фото: постанова КМУ
Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру. Фото: постанова КМУ
Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру. Фото: постанова КМУ
Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру. Фото: постанова КМУ
Повістка від керівника ТЦК. Фото: постанова КМУ
Повістка від керівника ТЦК. Фото: постанова КМУ

Які дані будуть внесені до системи Резерв+

Уряд України затвердив експериментальний проєкт, який передбачає автоматичну верифікацію та перевірку даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Завдяки новій інтеграції між Єдиним демографічним реєстром, системою Державної міграційної служби та платформою "Оберіг", дані оброблятимуться через систему "Трембіта".

Внаслідок цих змін реєстр військовозобов'язаних тепер включатиме такі відомості про чоловіків віком від 16 до 25 років:

  • цифрове зображення обличчя;
  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата та місце народження;
  • стать;
  • адреса проживання і місце перебування;
  • реквізити внутрішнього та закордонного паспортів (серія, номер, дата видачі, орган видачі, термін дії);
  • інформація про громадянство;
  • номер запису в Демографічному реєстрі (якщо є);
  • реєстраційний номер платника податків (якщо є);
  • дані про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання або повернення в Україну.

Також у реєстрі "Оберіг" з'являться дані про чоловіків, що відбувають покарання.

Для чоловіків віком до 60 років система "Оберіг" отримає такі дані:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата народження;
  • стать;
  • місце проживання та місцеперебування;
  • реквізити внутрішнього або закордонного паспорта (серія, номер, дата видачі, орган видачі, термін дії);
  • номер запису в Демографічному реєстрі (якщо є);
  • реєстраційний номер платника податків (якщо є);
  • інформація про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання або повернення в Україну;
  • дані про дату останнього виїзду за межі України;
  • інформація про смерть або оголошення особи померлою.

Мобілізація чоловіків до 25 років

Згідно з чинним законодавством, віковий поріг для мобілізації знижено з 27 до 25 років. Проте є винятки, при яких молодші чоловіки можуть бути мобілізовані:

  1. Якщо чоловік пройшов строкову службу в мирний час.
  2. Якщо він закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру, отримавши відповідну спеціальність.
  3. Якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним для служби в умовах воєнного часу, навіть якщо він був непридатним у мирний час.

Мобілізація пенсіонерів правоохоронних органів

Правоохоронці зазвичай виходять на пенсію у віці 40-45 років, що теоретично дозволяє їхню мобілізацію до 60 років. 

Голова підкомітету з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський зазначив, що немає жодних обмежень щодо мобілізації пенсіонерів правоохоронних органів, і вони переводяться зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

Веніславський уточнив, що якщо пенсіонер поліцейський визнаний придатним до військової служби за станом здоров'я, він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін також підтвердив, що державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

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