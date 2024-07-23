Мобилизация после 16 июля — будут ли задерживать тех, кто своевременно обновил данные в ТЦК

Сотрудники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Фото: Фокус

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что работники Территориальных центров комплектования не будут задерживать на улице военнообязанных, которые обновили военно-учетные данные до 16 июля. По его словам, человек выполнил норму закона в указанный срок.

Об этом Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире Радио Свобода в среду, 17 июля.

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Будут ли задерживать на улицах мужчин, обновивших данные до 16 июля

"Человек выполнил норму закона в указанный срок: обновил свои военно-учетные данные, указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы", — отметил Лазуткин.

Он уточнил, что с этим были связаны "неприятные процессы". В частности, когда на блокпостах против воли кого-то задерживаю, что негативно влияет на имидж ВСУ. Спикер Минобороны пояснил, что работники ТЦК не имеют полномочий прибегать к таким действиям, только представители полиции.

Лазуткин добавил, что военнообязанные в этих целях и обновляют свои данные, чтобы дать понять, где они находятся, для потенциального направления на ВВК. В противном случае направление выдается по месту регистрации.

Обновление военно-учетных данных

Напомним, что юрист Надежда Шуляк ответила, какие документы нужно иметь после обновления данных. Она советует носить с собой временное удостоверение или бумажный учетный документ. В то же время, мы писали, что делать, когда освещаются разные данные в военном билете и эВОД — следует обратиться в соответствующие структуры.

Также после того, как некоторые мужчины обновили свои данные, работники ТЦК начали штрафовать их за нарушение правил военного учета в прошлом. В то же время судебная практика свидетельствует о разных позициях судов по этому вопросу.

Добавим, что известно, можно ли получить боевую повестку, если не обновил данные вовремя.