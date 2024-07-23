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Мобілізація після 16 липня — чи ловитимуть на вулицях тих, хто оновив дані в ТЦК

23 липня 2024 02:49
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація після 16 липня — чи затримуватимуть тих, хто вчасно оновив дані в ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: Фокус
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що працівники Територіальних центрів комплектування не затримуватимуть на вулиці військовозобов'язаних, які оновили військово-облікові дані до 16 липня. За його словами, людина виконала норму закону в зазначений термін. 

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі Радіо Свобода у середу, 17 липня.

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"Людина виконала норму закону у зазначений термін: оновила свої військово-облікові дані, вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці", — зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що з цим були пов’язані "неприємні процеси". Зокрема, коли на блокпостах проти волі когось витягують, що негативно впливає на імідж ЗСУ. Речник Міноборони пояснив, що працівники ТЦК не мають повноважень вдаватися до таких дій, лише представники поліції.

Лазуткін додав, що військовозобов'язані з цією метою й оновлюють свої дані, щоб дати зрозуміти, де вони перебувають, для потенційного направлення на ВЛК. У протилежному випадку направлення видається за місцем реєстрації.

Оновлення військово-облікових даних

Нагадаємо, що юристка Надія Шуляк відповіла, які документи потрібно мати після оновлення даних. Вона радить носити з собою тимчасове посвідчення чи паперовий обліковий документ. Водночас ми писали, що робити, коли висвітлюються різні дані у військовому квитку та еВОД — слід звернутися до відповідних структур.

Також після того, як деякі чоловіки оновили свої дані, працівники ТЦК почали штрафувати їх за порушення правил військового обліку в минулому. Водночас судова практика свідчить про різні позиції судів з цього питання.

Додамо, що відомо, чи можна отримати бойову повістку, якщо не оновив дані вчасно.

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