Министр юстиции рассказал, в каких подразделениях будут воевать осужденные

Министр юстиции Денис Малюська. Иллюстративное фото: InformNapalm

Украинские заключенные, выразившие готовность вступить в ряды защитников страны, будут служить в штурмовых воинских частях. В настоящее время эти подразделения формируются исключительно из находящихся под стражей.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона в понедельник, 27 мая.

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Малюска отметил, что мобилизованные осужденные в настоящее время не задействованы в боевых операциях, а проходят необходимую учебу. Министр допустил возможность того, что в будущем эти осужденные могут смешиваться с рядовыми военными.

"Возможно, ситуация изменится позже и выбор по смешиванию, или не смешивание будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения, пока это штурмовые подразделения. Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам Вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку", — подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осужденных. Узники будут служить в отдельных специальных подразделениях.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинские тюрьмы переполнены. По его словам, мобилизовать можно до 20 тысяч человек.