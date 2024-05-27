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Министр юстиции рассказал, в каких подразделениях будут воевать осужденные

27 мая 2024 23:23
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Министр юстиции рассказал, в каких подразделениях будут воевать осужденные
Министр юстиции Денис Малюська. Иллюстративное фото: InformNapalm
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Украинские заключенные, выразившие готовность вступить в ряды защитников страны, будут служить в штурмовых воинских частях. В настоящее время эти подразделения формируются исключительно из находящихся под стражей.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона в понедельник, 27 мая.

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Малюска отметил, что мобилизованные осужденные в настоящее время не задействованы в боевых операциях, а проходят необходимую учебу. Министр допустил возможность того, что в будущем эти осужденные могут смешиваться с рядовыми военными.

"Возможно, ситуация изменится позже и выбор по смешиванию, или не смешивание будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения, пока это штурмовые подразделения. Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам Вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку", — подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины 8 мая приняла законопроект о мобилизации осужденных. Узники будут служить в отдельных специальных подразделениях.

Кроме того, министр юстиции Денис Малюська заявил, что украинские тюрьмы переполнены. По его словам, мобилизовать можно до 20 тысяч человек.

Денис Малюська
военные учения
тюрьма
Украина
мобилизация
Министерство юстиции

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