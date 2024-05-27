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Міністр юстиції розповів, в яких підрозділах воюватимуть засуджені

27 травня 2024 23:23
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Ігор Семенюк
Редактор
Міністр юстиції розповів, в яких підрозділах воюватимуть засуджені
Міністр юстиції Денис Малюська. Ілюстративне фото: InformNapalm
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Українські в’язні, які висловили готовність вступити до лав захисників країни, будуть служити в штурмових військових частин. Наразі ці підрозділи формуються виключно з осіб, що перебували під вартою.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону у понеділок, 27 травня.

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Малюська зазначив, що мобілізовані засуджені на цей час не задіяні в бойових операціях, а проходять необхідне навчання. Міністр допустив можливість того, що в майбутньому цих засуджених можуть змішувати з рядовими військовими.

"Можливо, ситуація зміниться пізніше і вибір щодо змішування, чи незмішування буде зроблений в іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку", — підкреслив міністр.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. В'язні служитимуть в окремих спеціальних підрозділах.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українські в'язниці переповнені. За його словами, мобілізувати можна до 20 тисяч осіб.

Денис Малюська
військові навчання
в'язниця
Україна
мобілізація
Міністерство юстиції

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