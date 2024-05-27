Міністр юстиції розповів, в яких підрозділах воюватимуть засуджені

Міністр юстиції Денис Малюська. Ілюстративне фото: InformNapalm

Українські в’язні, які висловили готовність вступити до лав захисників країни, будуть служити в штурмових військових частин. Наразі ці підрозділи формуються виключно з осіб, що перебували під вартою.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону у понеділок, 27 травня.

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Малюська зазначив, що мобілізовані засуджені на цей час не задіяні в бойових операціях, а проходять необхідне навчання. Міністр допустив можливість того, що в майбутньому цих засуджених можуть змішувати з рядовими військовими.

"Можливо, ситуація зміниться пізніше і вибір щодо змішування, чи незмішування буде зроблений в іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку", — підкреслив міністр.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України 8 травня ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. В'язні служитимуть в окремих спеціальних підрозділах.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українські в'язниці переповнені. За його словами, мобілізувати можна до 20 тисяч осіб.