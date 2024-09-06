Работники ТЦК избили мужчину в Харькове - реакция Лубинца

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Reuters

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, на котором зафиксировано избиение мужчины работниками ТЦК и СП. Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 сентября в Харькове во время работы группы оповещения.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Реакция омбудсмена

Омбудсмен также отметил, что к подтверждению правдивости предоставленных данных его представительница в Харьковской области, Оксана Червякова, уже начала расследование. Она подала официальный запрос в Харьковский областной ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и дальнейшего анализа ситуации.

"Подчеркну, что такие случаи нуждаются в беспристрастном и быстром расследовании. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушения прав человека — необходима надлежащая реакция и ответственность", — отметил Лубинец.

Комментарий ТЦК

Впоследствии в Харьковском ОТЦК и СП заявили, что подтвердили, что их сотрудник избил мужчину на видео. В ведомстве отметили, что граждане, пренебрегая требованиями законодательства, отказались предоставить документы для проверки. Один из участников инцидента, вероятно, пытаясь спровоцировать военнослужащего, начал их неприлично оскорблять.

В ТЦК заявили, что для урегулирования ситуации и проведения административного задержания была вызвана полиция. Оба гражданина были доставлены в РТЦК и СП для уточнения их данных. Выяснилось, что один из них военнообязаный и получил направление для прохождения военно-врачебной комиссии.

"Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий — участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных", — говорится в сообщении.