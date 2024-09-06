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Лубінець відреагував на відео з побиттям чоловіка працівниками ТЦК у Харкові — деталі скандалу

6 вересня 2024 21:02
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Працівники ТЦК побили чоловіка у Харкові — реакція Лубінця
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео, на якому зафіксовано побиття чоловіка працівниками ТЦК та СП. Інцидент, про який йдеться, стався 6 вересня у Харкові під час роботи групи оповіщення.

Про це він повідомив в Telegram.

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Реакція омбудсмена

Омбудсмен також зазначив, що для підтвердження правдивості наданих даних його представниця в Харківській області, Оксана Червякова, вже почала розслідування. Вона подала офіційний запит до Харківського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин і подальшого аналізу ситуації.

"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність", — зазначив Лубінець.

Коментар ТЦК

Згодом в Харківському ОТЦК та СП заявили, що підтвердили, що їхній співробітник побив чоловіка на відео. У відомстві зазначили, що громадяни, нехтуючи вимогами законодавства, відмовилися надати документи для перевірки. Один з учасників інциденту, ймовірно, намагаючись спровокувати військовослужбовця, почав їх непристойно ображати.

В ТЦК заявили, що для врегулювання ситуації та проведення адміністративного затримання була викликана поліція. Обидва громадяни були доставлені до РТЦК та СП для уточнення їхніх даних. З’ясувалося, що один з них є військовозобов’язаним та отримав направлення для проходження військово-лікарської комісії.

"Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець — учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних", — йдеться в повідомлені.

Допис Харківського ОТЦК. Фото: скриншот
Допис Харківського ОТЦК. Фото: скриншот

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скандал Харків Україна Харківська область мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП

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